Алексей Текслер предложил казахстанцам использовать преимущества ТЛК «Южноуральский»

Глава региона обсудил экономическое сотрудничество с властями Костанайской области

Губернатор Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Астану встретился с акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, стороны обсудили расширение сотрудничества в экономике, а глава региона пригласил коллег максимально использовать возможности транспортно-логистического комплекса «Южноуральский». Кроме того, многолетние добрососедские отношения двух приграничных регионов позволяют развивать российские инвестиционные проекты в Казахстане.

Алексей Текслер подчеркнул, что сейчас больше внимания необходимо уделить развитию промышленной кооперации между регионами и в сфере агропромышленного комплекса. Преимущества такого сотрудничества могут усилиться возможностями сухопутного порта, расположенного неподалеку от Южноуральска.

«Большие преимущества дает наличие транспортно-логистического комплекса „Южноуральский“, который расположен вблизи международных транспортных коридоров, в том числе направления „Север — Юг“. Это наш стратегический пункт для продвижения российских товаров и услуг на рынки стран Центральной и Восточной Азии, а также Ближнего Востока», — заявил на встрече губернатор.

Глава региона пригласил партнеров из Костанайской области максимально использовать возможности ТЛК «Южноуральский»: он пригодится для хранения и перевозки грузов из Казахстана в Россию, ведь рядом находится трасса, ведущая к границе соседнего государства. Эта автодорога сейчас находится на реконструкции, как и автомобильный пункт пропуска «Бугристое». Кстати, проекты «Север — Юг» и «Восточный коридор» уже позволяют наращивать объем грузоперевозок.





Что касается бизнеса, то южноуральцы заинтересованы в сотрудничестве с Казахстаном. Сейчас работает ряд программ по локализации производства в соседней республике. Алексей Текслер предложил своему коллеге поддержать эти инвестиционные проекты. Сам же Кумар Аксакалов подчеркнул, что Костанайская область тесно связана с Южным Уралом, в том числе торгово-экономическими отношениями.

«Мы производим четверть зерновых в республике. Традиционно поставляем продукцию в страны Азии: Узбекистан, Таджикистан, Пакистан, Афганистан, туда идут наши пути. Также в Костанае работает индустриальная зона, где реализуется ряд проектов с участием российского бизнеса», — сказал аким Костанайской области.

После этого стороны обсудили сотрудничество в сфере туризма и развлечений, а в конце встречи губернатор предложил делегации из Костаная посетить Челябинск в грядущем сентябре. Таким образом будет восстановлена традиция взаимных ежегодных визитов, которая была прервана пандемией.

Недавно Алексей Текслер на заседании комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина озвучил, что в области ведется активная реконструкция трассы М-5, где расширяют проезжую часть до четырех полос. Толчком к развитию всего Уральского региона может стать расширение автодороги Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном.