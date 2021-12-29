По Пушкинской карте можно будет ходить в кино

Возможность появится в феврале, и пойти можно только на российские фильмы

Президент России Владимир Путин поручил ввести возможность покупать билеты на российские фильмы на деньги с Пушкинской карты. Кинотеатры в культурном перечне, согласно поручению, должны былм появиться 15 декабря, но пока билеты в кино купить на «культурные деньги» нельзя.



Программа «Пушкинская карта» стартовала 1 сентября 2021 года, по задумке на нее каждый год перечисляют деньги, которые молодежь может потратить на посещение культурных мероприятий.

На сайте «Культура РФ» в перечне участников программы должны были добавиться кинотеатры, в которых молодежь от 14 до 22 лет сможет смотреть отечественное кино по Пушкинской карте, но сейчас там включены только театры, филармонии и музеи.





Мы попробовали самостоятельно расплатиться картой в нескольких кинотеатрах, но система выдает ошибку вне зависимости от страны, где сняли фильм. Так что посмотреть бесплатно не получится ни американскую «Матрицу» родственников Вачовски, ни российского «Летчика» Рената Давлетьярова.

В Минкульте РФ поясняют, что возможность расплатиться в кинотеатре «культурными рублями» все же появится, но уже в феврале 2022 года. В 2022 году на счет карты начислят пять тысяч рублей, но на билеты в кино можно потратить только часть всей суммы — две тысячи рублей.

В 2021 году на счет Пушкинской карты молодежь получила по три тысячи рублей, которые «сгорят» в 2022 году. До конца года можно еще успеть потратить деньги, а в новом году сумма обновится.

Посетить можно любую музейную выставку или спектакль в челябинских театрах. В некоторых учреждениях, например в Музее изобразительных искусств, уже можно купить билеты на мероприятия, которые пройдут в следующем году. А значит, можно купить билеты заранее и сэкономить «культурные рубли» в следующем году.





Есть возможность уже купить билеты на январские спектакли, например посмотреть в Молодежном театре экспериментальную постановку «Трованты» на основе скандинавских легенд без траты «культурных денег» в 2022 году.