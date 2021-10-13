ЧелГУ получил 19 млн рублей на цифровизацию

Среди прочего на эти деньги в вузе хотят создать систему «одного окна»

Челябинский государственный университет попал в программу цифровизации университетов, которую реализует Минобрнауки России. Вуз получит более 19 млн рублей на развитие цифровой инфраструктуры, сообщает пресс-служба ЧелГУ.

«Наша задача — вывести университет на новый цифровой уровень. У вуза для этого накоплен определенный бэкграунд: мы входим в федеральный консорциум образовательных организаций, который готовит специалистов для цифровой экономики, имеем готовую к цифровизации инфраструктуру, много лет развиваем онлайн-обучение. Однако есть проекты, которые нам так и не удалось реализовать. Например, масштабная система „одного окна“ — своего рода многофункциональный центр с системой личных кабинетов, наполненных самыми востребованными сервисами. Надеюсь, решим этот вопрос в рамках субсидии Минобрнауки», — говорит ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.

Стратегия цифровой трансформации университета рассчитана до 2024 года. Уже в этом году университет планирует модернизировать локально-вычислительную сеть и сети Wi-Fi, создать профильные лаборатории, а также провести масштабное повышение квалификации сотрудников.