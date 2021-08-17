Амфитеатр для ЧелГУ с LED‑экраном подорожал в полтора раза

Стоимость строительства выросла из-за повышения цен на материалы

Челябинский государственный университет подвел итоги повторного аукциона по выбору компании, которая построит возле главного корпуса вуза сцену с амфитеатром. В торгах с начальной ценой 23,9 млн рублей участвовали две компании и один индивидуальный предприниматель. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Первый аукцион проводили весной этого года. Тогда торги начинались с 16 млн рублей. Единственным участником и победителем была строительная компания «Лига», которая подавала заявку и на второй конкурс. По данным сайта госзакупок, заключенный с подрядчиком в июне контракт расторгли в августе.

Начальная цена второго аукциона составляла уже 23,9 млн рублей. В пресс-службе ЧелГУ рассказали ИА «Первое областное», что причиной повышения стоимости работ стал рост цен на строительные материалы.

«Проект сцены был разработан в 2020 году. Пандемия и экономическая ситуация привели к подорожанию строительных материалов. Серьезное повышение цен произошло в процессе закупки. Поэтому выбранный подрядчик отказался от контракта, поскольку не смог бы выполнить работы в новых условиях. Амфитеатр нам нужен. Он позволит развить студенческую среду. Там можно будет проводить различные вузовские и городские мероприятия, в том числе образовательные. Сцена будет задействована с мая по середину октября. Поздний запуск объекта из-за проведения повторного аукциона некритичен. Амфитеатр хоть и нужен нам, но не является ключевым», — прокомментировала ИА «Первое областное» начальник управления по связям с общественностью ЧелГУ Анастасия Гусенкова.

Проектом предусмотрено создание сцены с амфитеатром на 300 мест на территории университетского кампуса ЧелГУ. Объект будет выполнен в виде логотипа вуза. Площадь амфитеатра составит 496,6 кв. м, сцены — 129,2 кв. м. Также в техническом задании указаны работы по освещению территории и созданию прогулочной зоны по периметру объекта. Запланировано и озеленение — устройство газона и живой изгороди, посадка деревьев и кустарников (кизильник, липа, ива, сирень, пузыреплодник, можжевельник). Доступ в амфитеатр будут иметь граждане с ограниченными возможностями здоровья.







Победителем аукциона стало ООО «Юником». Компания предложила построить сцену за 23,2 млн рублей. Средства на работы направит ЧелГУ за счет «приносящей доход деятельности». Завершить строительство подрядчик должен не позднее 30 июня 2022 года. В пресс-службе вуза выразили надежду, что если объект сдадут к этому сроку, то на сцене можно будет провести выпускные.