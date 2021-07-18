В Карабаше построят Центр культурного развития

Работы запланированы на 2022-2023 годы

Глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин представил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру проект Центра культурного развития, строительство которого начнется в Карабаше в 2022-2023 годах. Как сообщает корреспондент ИА «Первое областное» с места событий, новый центр заменит старый ДК и поможет в работе карабашской школе искусств.

Строительство одноэтажного центра с концертным и хореографическим залами, кабинетами для кружковой работы и музейно-выставочным пространством создадут по типовому проекту в рамках реализации нацпроекта «Культура». Для строительства сформирован участок площадью более 10 тысяч «квадратов».

«Площадь застройки — 1 583 м2. Вместимость концертного зала 310 зрительских мест. Оптимальная транспортная развязка, пешая доступность, комфортные и безопасные тротуары обуславливают расположение Центра культурного развития в центре города, вблизи Центральной площади, ТРК „Медь“, здания администрации Карабашского городского округа»,— отмечают в пресс-службе правительства Челябинской области.

На 1 июля 2021 года заключен договор на проектные работы с внебюджетным источником финансирования — АО «РМК».

«Я восхищаюсь Карабашом, тем более, что знаю, что это только начало. Благодаря этим проектам Карабаш скоро станет самым комфортным, современным и красивым из малых городов России»,— заметил Алексей Текслер.

В региональном правительстве отмечают, что реализация проекта позволит в 2024 году достичь целевого показателя по национальному проекту Культура — «Посещение жителями учреждений культуры» на 15%.