В Карабаше к строительству бассейна с баней приступят в 2022 году

Алексей Текслер, глава города Олег Буданов и глава РМК Игорь Алтушкин приняли участие в церемонии закладки первого камня

Губернатор Челябинской области прибыл в Карабаш. Первым делом Алексей Текслер, глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и глава города Олег Буданов приняли участие в церемонии закладки первого камня на месте будущего бассейна, передает с места событий корреспондент ИА «Первое областное».

Двухэтажное здание с бассейном и баней будут возводить на средства РМК. Его площадь составит 1385 квадратных метров. За день бассейн смогут посетить максимум 150 человек, баню площадью 350 «квадратов» — 36 человек.

«На втором этаже предусмотрен буфет, работающий на готовой продукции. Количество мест — 10 человек. Предусмотрены помещения для администрации, методический кабинет»,— уточняют в пресс-службе правительства Челябинской области.

Кроме того, на территории рядом со зданием построят детскую и спортивную площадки, а также парковку для автомобилей посетителей.

Приступить к строительству планируется в 2022 году.