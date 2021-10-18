Жителей старой части Карабаша обеспечат центральным водоснабжением

Сейчас для людей организуют подвоз воды

В Карабаше начнется строительство крупного водопровода, который проложат в южной части, — самой старой, откуда и начал расти город. Здесь большинство жителей частных домов пользуются водой либо из собственных скважин, либо привозной от муниципального предприятия. По словам главы Карабашского городского округа Олега Буданова, строительство водопровода начнется уже в этом году. Через год у жителей нескольких улиц появится возможность подключиться к центральному водоснабжению.

Мэрия Карабаша готовит документы на аукцион на строительство крупного магистрального водопровода. Его протяженность — 2,5 километра, а стоимость — почти 17,5 млн рублей. Средства будут выделены из областного и муниципального бюджетов. Сети должны протянуться по двум улицам — Республики и Пролетарской и пересечь Златоустовскую и Ярославскую, а закончиться — на улице Павлика Морозова.

«Строительство значимой для этой части города водной артерии — первый шаг к централизованному водоснабжению. На следующий год администрация займется проектированием разветвлений по другим улицам. А пока жители ближайших домов, где будет новый водовод, могут подвести воду к своим домам», — сказал Олег Буданов.

В перспективе новая водопроводная сеть будет обеспечивать водой жителей через уличные колонки. Желающие провести воду в дом могут это сделать за собственный счет.

На сегодняшний день жители обеспечены подвозной водой. На некоторых улицах работают колонки, но качество воды, по словам местных жителей, в них оставляет желать лучшего.

В перспективе новый водовод должен обеспечить водой из Киалимского водохранилища и школу на 200 учащихся. Но, по словам главы округа, это еще в планах.

В скором времени мэрия объявит аукцион: по нему 20% проекта планируется исполнить уже в этом году. К осени 2022 года жители старой части города будут иметь возможность впервые за много лет использовать воду из городского питьевого источника.