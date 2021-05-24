Челябинский суд восстановил детали: очевидцы вспомнили день задержания экс‑чиновницы Минздрава

Свидетель сообщил, что взяткодатель прилетел в город специально для передачи денег Арине Устюговой

Сегодня, 24 мая, в Центральном районном суде Челябинска свидетели обвинения рассказали в деталях о передаче взятки экс-заместителю начальника управления регионального Минздрава Арине Устюговой. В зале суда допрошены свидетели обвинения.

На заседании присутствовала и сама обвиняемая. За все время слушания она лишь коротко отвечала на вопросы судьи.

В зал суда пригласили первого свидетеля — заместителя министра здравоохранения Челябинской области Марину Штрахову.

«Сведениями о детях, страдающих спинальной мышечной атрофией, обладали сотрудники управления организации медицинской помощи детям и матерям при министерстве и Арина Михайловна. С представителем организации, который передавал ей деньги, я незнакома», — рассказала свидетель.

Следующей на допрос вызвали заместителя начальника управления организации медицинской помощи детям и матерям министерства здравоохранения Челябинской области Эльвиру Домрачеву.

«Все сведения о детях, нуждающихся в препарате „Спинраза“ поступали из медицинских учреждений. Персональные данные каждого ребенка, после согласия родителей, специальными почтовыми отправлениями посылались в Минздрав РФ. Всего в списке было 22 человека», — сообщила чиновница.

Также после вопроса адвоката Устюговой о том, нужно ли каждому ребенку разное количество доз, Эльвира Домрачева ответила, что схема постановки препарата для всех больных одинакова. Судя по всему, защитник обвиняемой таким образом хотел зародить у суда сомнения в сути обвинения, ведь Арина Устюгова, по версии следствия, передала данные о детях именно для того, чтобы производители препарата смогли верно рассчитать количество товара для изготовления.

В зал заседания пригласили оперуполномоченного, который участвовал в задержании обвиняемой в «Независимой кофейне».

Полицейский рассказал, что было установлено место встречи Арины Михайловны с представителем компании Johnson&Johnson. Он пришел в кофейню и сел за соседний столик. Рядом находились обвиняемая, представитель компании — Пономаренко и Максим Фрост, который их познакомил. Минут через пять Фрост покинул заведение. Еще через некоторое время вышла и Арина Михайловна. За ней было установлено наблюдение. Она проследовала в здание Минздрава, затем вышла, вернулась в кофейню и передала Пономаренко свернутый листок бумаги. До этого коммерческий представитель поставил на ее сиденье бумажный пакет. После этого он вышел. Именно тогда в кофейню зашли полицейские и доставили подозреваемых в отдел полиции «Центральный».

Свидетель сообщил, что в ходе допроса Пономаренко признался, что выкупил сведения о детях, нуждающихся в препарате. Поскольку производство лекарства очень дорогое и сложное, данные пациентов ему нужны были, чтобы рассчитать точное количество. Он подчеркнул, что прилетел в Челябинск из Хабаровска именно для этого.

В пакете, который взяла Устюгова в «Независимой кофейне», были обнаружены 509 тысяч 500 рублей и банка красной икры.

Напомним, Арина Устюгова была задержана 15 декабря 2020 года с поличным при получении взятки от представителя международной фармацевтической компании. По версии следствия, она обещала выдать взяткодателю персональные данные ряда лиц и совершить в его пользу иные незаконные действия. Ранее сообщалось, что персональные данные могут принадлежать родителям детей, больных СМА — спинальной мышечной атрофией. Это орфанное (редкое) заболевание, лечение которого стоит десятки миллионов рублей.



В отношении экс-чиновницы было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Примечательно, что взяткодатель — представитель коммерческой компании — освобожден от уголовной ответственности по статье 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу при исполнении через посредника или самому»). Он явился с повинной, добровольно раскаялся и теперь проходит по делу как свидетель обвинения.



9 марта Центральный райсуд Челябинска избрал в отношении Устюговой меру пресечения в виде запрета определенных действий.

18 марта прокуратура обжаловала решение суда, настаивая на заключении обвиняемой под домашний арест. Апелляционное представление находится на рассмотрении Челябинского областного суда.