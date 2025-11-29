Во сколько обойдется карнавальный костюм на Новый год ребенку в Челябинске

Выясняем, как можно сэкономить на покупке праздничного наряда для встречи 2026-го

Уже в ноябре в детсадах и школах Челябинска объявили даты новогодних утренников. И встал сложный выбор: в каком карнавальном костюме ребенку идти на елку? Если раньше варианта было два — снежинка или зайчик, то сегодня в многообразии предложений можно запутаться. ИА «Первое областное» выяснило, какой наряд в тренде в наступающий Год лошади и можно ли на нем сэкономить.

Мода на кокошники и гусаров

Если наряд Снегурочки, то обязательно с расписным кокошником. Это абсолютный тренд 2025 года, и он сохранится и дальше. Стоимость детских костюмов внучки Деда Мороза стартует от 1500 рублей (для дошколят), средний чек — около 3000 рублей. В комплекте идут кокошник со стразами или имитацией жемчуга и расшитые люрексом рукавички.





На маркетплейсах можно найти наряд Снегурочки подешевле — от 1000 рублей. Арендовать на праздник костюм выйдет еще менее затратно — 500 рублей за сутки. Залог составит около 2000 рублей.

«Покупать наряд на один день за тысячи рублей — это, по-моему, расточительство. А если двое-трое детей? Хорошо, если на следующий год подойдет, но не факт. Наши мамы шили наряды сами, а сейчас больше требований от организаторов — если платья, то голубые, рубашки белые. Новый год — это веселый праздник детства, хороводов у елки, не нужно мериться ценником и нарядами», — считает челябинка Марина.

И все же тренды на Новый год можно проследить. Так, в этом году почти исчезли с полок костюмы Санта-Клауса в их ярко-красном исполнении. На полках их сменили бело-голубые кафтаны Дедушки Мороза.





Также есть в продаже костюмы зайчиков (куда без них), появились карнавальные образы лошадки всего за 1200 рублей. Вновь стали актуальны костюмы гусаров с шашкой наголо — для мальчиков. Их стоимость стартует от 2500 рублей.





Красные и синие «меховые» колпачки продают в сети по 190 рублей, накладную бороду можно купить по цене от 500 рублей за штуку, косу Снегурочки — от 600 рублей. Банты, короны, диадемы, бусы и мишура — от 100 рублей за штуку. Несмотря на разгар сезона, в некоторых магазинах действует распродажа на костюмы прошлогодних коллекций. Но их не отличить от новинок.



Девочкам в этом году предлагают примерить королевский образ — в продажу поступили платья из бархата, расшитые золотистыми нитями. Актуальны наряды баронесс, принцесс. Стоимость пышных праздничных платьев стартует от 3000 рублей.





Карнавальные костюмы в аренду пока висят без дела. В конце ноября их никто не хочет брать, даже несмотря на низкую стоимость — от 500 рублей за сутки. А вот спрос на б/у-костюмы для Нового года в ресейле ежедневно растет.

«Продажи новогодних образов для мальчиков выросли почти в три раза по сравнению с октябрем 2025 года, а костюмов для девочек — в 1,6 раза. При этом в ресейле покупка таких товаров особенно выгодна: большинство костюмов надевают один раз, и они сохраняют идеальное состояние», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе «Авито».

На платформе в регионе представлен широкий выбор карнавальных костюмов. Среди девочек наиболее популярны образы лисички, Снегурочки, принцессы, Эльзы и Красной Шапочки, а среди мальчиков — снеговика, зайчика, пирата, гусара и мушкетера. При этом можно найти и другие варианты: например, костюм белочки для девочки в полном комплекте за 1750 рублей или костюм гномика для мальчика за 900 рублей.

Необычные новогодние образы

Желающих выделится в новогоднем хороводе среди детворы — много. А родителей, которые хотят, чтобы их ребенок выделялся — еще больше. Так возникают необычные карнавальные костюмы, их часто мастерят вручную.

«В прошлом году сын был апельсинкой. Оранжевая футболка с шортами обошлась в 1000 рублей, на руку мягкий браслет с апельсинкой покупали, в пределах 100 рублей на маркетплейсе. Крепили на голову ободок с нарисованным апельсином, который смастерили сами», — рассказывает мама дошкольника Алена.

Среди необычных костюмов — наряд единорожки, эльфа, скелета. Однако на детских утренниках в детсадах и школах все же придерживаются сценария праздника, что исключает наряды Человека-Паука, вампирши — это более актуально для Хэллоуина. На челябинских полках в продаже есть альтернативные варианты — костюм звездочета, феи, гномика, цыганки.





Традиционным для праздника является карнавальный костюм елки — той самой, которая «на праздник к нам пришла». Но покупают девочкам их крайне неохотно, все-таки зеленый цвет не самый любимый у маленьких модниц.



«Карнавальных и сюжетных костюмов не покупала дочери. Делала сама костюм снежинки и Снегурочки. Расходы состояли из покупки праздничного пышного платья, мишуры, ободка, туфелек, которые можно носить потом и каждый день», — рассказала челябинка Дарья.

На создание карнавального образа для девочки потребуется в среднем 4000 рублей, из которых 2000 рублей — покупка платья (костюма), 1500 рублей — туфли, 500 рублей — аксессуары. В ресейле можно приобрести наряд за 1000 рублей, оформить костюм в аренду — за 500 рублей. Новогодний образ для мальчика обойдется родителям чуть дешевле, поскольку не потребуется приобретать аксессуары.