Челябинец в костюме Деда Мороза устроил заезд на елке

Дерево привязали к Audi





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В ночь на четверг, 2 января, челябинцы устроили экстремальный заезд в центре города. Видео в соцсетях поделились очевидцы.

У Audi эксремалы привязали елку, парень в костюме Деда Мороза сел на дерево и промчался на высокой скорости по Челябинску, запуская фейерверки.

Нет, это не идея для зимнего развлечения. Такие трюки могут привести к страшным последствиям. Не забывайте о своей безопасности, здоровье и жизни окружающих.

«В настоящий момент проводятся мероприятия по установлению водителя автомобиля и всех участников. Будут вызваны в Госавтоинспекция, и будут приняты меры административного реагирования в соответствии с законодательством», — прокомментировали в городской ГАИ.