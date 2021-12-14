Несмотря на пандемию, театры Челябинской области приглашают зрителей на новогодние представления. Значит, без карнавальных костюмов не обойтись. Эксперт регионального Роспотребнадзора Владимир Ефремов рассказал о том, как купить безопасный и качественный наряд для ребенка.
«Маскарадный костюм должен быть максимально удобным, не вызывать перегрева и переохлаждения. При выборе костюма важно обратить внимание на материал, из которого он изготовлен. Вполне естественно, что карнавальный костюм не может быть исключительно из натуральных тканей. Некоторые элементы и детали нередко шьют из синтетических материалов. Но те части одежды, которые будут соприкасаться с телом ребенка, должны иметь натуральную подкладку. Первым слоем одежды обязательно должно стать белье из хлопчатобумажного трикотажа, обладающего благоприятными гигиеническими свойствами. Это позволит избежать аллергических реакций или ощущения дискомфорта при контакте с кожей ребенка», — говорит заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Владимир Ефремов.
Кроме того, по словам эксперта, карнавальный костюм не должен иметь неприятного химического запаха, а также оставлять на теле ребенка следы красителей. Швы должны быть ровными и гладкими, резинки и застежки защищены внутренней планкой, которая предотвращает натирание кожи. А всевозможные цепочки, тесемки и другие украшения должны быть хорошо закреплены на основе и не должны мешать движениям ребенка.
При покупке масок эксперт советует обращать внимание на внешний вид товара, на характер поверхности (сухая, липкая, гладкая), на наличие дефектов, на запах и устойчивость красителей, а также на конструктивные особенности изделия.
Если качество вызывает сомнение, такой товар лучше не покупать.
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