Роспотребнадзор: как купить безопасный карнавальный костюм в Челябинской области

Эксперт Владимир Ефремов дал несколько простых советов

Несмотря на пандемию, театры Челябинской области приглашают зрителей на новогодние представления. Значит, без карнавальных костюмов не обойтись. Эксперт регионального Роспотребнадзора Владимир Ефремов рассказал о том, как купить безопасный и качественный наряд для ребенка.

«Маскарадный костюм должен быть максимально удобным, не вызывать перегрева и переохлаждения. При выборе костюма важно обратить внимание на материал, из которого он изготовлен. Вполне естественно, что карнавальный костюм не может быть исключительно из натуральных тканей. Некоторые элементы и детали нередко шьют из синтетических материалов. Но те части одежды, которые будут соприкасаться с телом ребенка, должны иметь натуральную подкладку. Первым слоем одежды обязательно должно стать белье из хлопчатобумажного трикотажа, обладающего благоприятными гигиеническими свойствами. Это позволит избежать аллергических реакций или ощущения дискомфорта при контакте с кожей ребенка», — говорит заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Владимир Ефремов.

Кроме того, по словам эксперта, карнавальный костюм не должен иметь неприятного химического запаха, а также оставлять на теле ребенка следы красителей. Швы должны быть ровными и гладкими, резинки и застежки защищены внутренней планкой, которая предотвращает натирание кожи. А всевозможные цепочки, тесемки и другие украшения должны быть хорошо закреплены на основе и не должны мешать движениям ребенка.

При покупке масок эксперт советует обращать внимание на внешний вид товара, на характер поверхности (сухая, липкая, гладкая), на наличие дефектов, на запах и устойчивость красителей, а также на конструктивные особенности изделия.

Если качество вызывает сомнение, такой товар лучше не покупать.

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