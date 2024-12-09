Костюмы ежиков и лисичек снова популярны на утренниках в Челябинске

Карнавальную одежду стали приобретать на 50% чаще

Самые юные челябинцы совсем скоро пойдут на утренники в образах ежиков, лисичек и медвежат. Аналитики «Авито» рассказали ИА «Первое областное», какие карнавальные костюмы покупают в столице Южного Урала чаще всего.

Челябинцы активно начали покупать новогодние наряды для детей еще в ноябре. По сравнению с октябрем 2024 года продажи выросли на 50%. Средняя стоимость составила 790 рублей. Аналитики отмечают, что ценник увеличился незначительно, всего на 4%.

Лидером по продажам среди всех детских карнавальных костюмов в Челябинске стал костюм ежа — на него пришлось 14% от всех покупок в категории. Средняя цена такого наряда — 800 рублей.

Второе по популярности место занимает костюм лисы с долей 13% от общего объема продаж и средней стоимостью 1 000 рублей. Замыкает тройку лидеров костюм медведя, занявший 12% от общего числа продаж.

Четвертую позицию занял костюм змеи, символа 2025 года, с долей 8%. Пятерку лидеров замыкает костюм снежинки (7%).

Из необычного — детей наряжают в героев фильмов. Так, в ноябре 2024 года челябинцы приобрели на 22% больше костюмов Тора, чем в октябре 2024 года.