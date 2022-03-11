Внешнеторговый оборот Челябинской области вырос на 10%

Преобладающую долю составляет экспорт товаров

В Челябинской области внешнеторговый оборот за январь 2022 года составил 747 млн долларов, что на 10,2% больше относительно января 2021-го. В первый месяц текущего года товаров экспортировано на 462,3 млн долларов (+1,5%), импорт составил 284,7 млн долларов (+28,1%). Данные опубликовала пресс-служба Минэкономразвития Челябинской области.

В страны дальнего зарубежья в январе 2022-го отправлено на 4,8% меньше продукции — на 273,3 млн долларов. Импорт, напротив, увеличился на 64,6% и составил 152,4 млн долларов.

В страны ближнего зарубежья экспортировано товаров на 188,9 млн долларов (+12,3%). Из-за границы привезли продукции на 132,4 млн долларов (+2%).

«В общем объеме внешней торговли региона преобладающим является экспорт товаров», — отмечают в пресс-службе регионального Минэкономразвития.

Наибольшая доля экспорта из Челябинской области приходится на черные и цветные металлы (83,1% от общего объема отправлений). За январь 2022-го этой продукции экспортировано на 384,1 млн долларов.

Крупнейшими партнерами по экспортным операциям являются Казахстан (78,4 млн долларов), Египет (74 млн долларов) и Кувейт (50,6 млн долларов).

Добавим, правительство России до конца 2022 года ограничило вывоз за границу ряда товаров и оборудования. Всего определено более 200 наименований. В перечень включено технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства, сельскохозяйственная техника, электрическая аппаратура.