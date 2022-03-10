Минобороны РФ опровергло данные об авиаударе по роддому в Мариуполе

Пресс-секретарь ВС России Игорь Конашенков рассказал об очередных провокациях киевского режима

Пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков выступил с очередным заявлением. Генерал-майор опроверг распространяемые в западных СМИ данные об авианалете на родильную больницу в Мариуполе.



«Абсолютно никаких задач по поражению целей на земле российская авиация не выполняла. Якобы имевший место авиаудар — полностью срежиссированная провокация. Лечебные учреждения Мариуполя прекратили свою штатную работу еще в конце февраля. Здание больницы, выгодно располоденное близко к центру города, переоборудовано в опорный центр батальона „Азов“. Об этом массово сообщают жители Мариуполя», — подчеркнул Игорь Конашенков.

Также пресс-секретарь Минобороны РФ рассказал, что в последние сутки участились случаи нападения даже не на военную технику — на медицинский транспорт ВС РФ. Националисты и прибывшие из Европы и США наемники целенаправленно ведут огонь по российским автомобилям с красным крестом, даже в тех случаях, когда экипажи оказывают помощь украинцам.