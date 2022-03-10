На совещании с президентом Владимиром Путиным министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что правительство, несмотря на текущую экономическую ситуацию, полностью обеспечит исполнение социальных обязательств — социальных выплат, пенсий, зарплат, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Также будут предусмотрены затраты на выплаты семьям с детьми в мае, а также на лекарственное обеспечение, в том числе детей со сложными заболеваниями.
Какие экономические меры были введены для минимизации последствий санкций: контроль оттока капитала и трансграничных операций граждан, особый порядок обслуживания внешних долгов, разморозка золотовалютных резервов, обязательная продажа валютной экспортной выручки, отмена НДС на покупку золота, запуск масштабного проекта по амнистии капитала и другие.
Кроме того, по словам министра, стабилизируется ситуация с оттоком депозитной базы.
«Правительство совместно с ЦБ дальше будет принимать меры по устойчивости финансовой системы», — подчеркнул министр.
Напомним, что семьи с детьми от 8 до 16 лет получат новые выплаты от государства.
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