На совещании с президентом Владимиром Путиным министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что правительство, несмотря на текущую экономическую ситуацию, полностью обеспечит исполнение социальных обязательств — социальных выплат, пенсий, зарплат, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Также будут предусмотрены затраты на выплаты семьям с детьми в мае, а также на лекарственное обеспечение, в том числе детей со сложными заболеваниями.

Какие экономические меры были введены для минимизации последствий санкций: контроль оттока капитала и трансграничных операций граждан, особый порядок обслуживания внешних долгов, разморозка золотовалютных резервов, обязательная продажа валютной экспортной выручки, отмена НДС на покупку золота, запуск масштабного проекта по амнистии капитала и другие.

Кроме того, по словам министра, стабилизируется ситуация с оттоком депозитной базы.

«Правительство совместно с ЦБ дальше будет принимать меры по устойчивости финансовой системы», — подчеркнул министр.
Напомним, что семьи с детьми от 8 до 16 лет получат новые выплаты от государства.