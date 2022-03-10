Правительство полностью обеспечит исполнение социальных обязательств

Антон Силуанов рассказал о приоритетах экономики России в условиях санкций

«Правительство совместно с ЦБ дальше будет принимать меры по устойчивости финансовой системы»,

— подчеркнул министр.