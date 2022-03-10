Правительство ограничило вывоз за границу более 200 товаров

Временная мера будет действовать до конца 2022 года

Правительство России до конца 2022 года ограничило вывоз за границу ряда товаров и оборудования. Всего определено более 200 наименований, сообщает пресс-служба правительства страны.

В перечень включено технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства, сельскохозяйственная техника, электрическая аппаратура.

«Всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели», — отмечают в пресс-службе правительства.

Товары временно не будут вывозить во все зарубежные страны, за исключением государств — членов ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии. Для вывоза продукции в эти страны будет необходимо получить разрешение в Минсельхозе, Минтрансе, Минпромторге, Минцифры и Минприроды.

Также до конца года ограничен вывоз из России некоторых видов лесоматериалов в государства, совершившие недружественные действия, по утвержденному перечню.