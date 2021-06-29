В Челябинске на северо-западе срубят 48 кленов и тополей

На месте вырубки проектируется новое здание арбитражного суда

На пересечении улиц Братьев Кашириных и Краснознаменная в Калининском районе Челябинска планируется вырубка 48 деревьев. Также планируется очистить 333 квадратных метра от поросли клена и тополя в районе дома № 73 по улице Братьев Кашириных. На месте проведут геологические изыскания, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Изыскания пройдут на земельном участке, который проектируется под строительство нового здания для Арбитражного суда Челябинской области. В мае этого года суд заключил контракт по итогам закрытого конкурса на разработку проекта для строительства нового здания. Договор на 40 млн рублей подписали с Российским институтом градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» из Москвы.

В администрации города отметили, что в Калининском районе будет проведена натуральная компенсация срубленным деревьям. Место высадки лиственных пока не уточнили.

«Натуральная компенсация в количестве 48 деревьев лиственнных пород с комом размером не менее 1×1 х 0,6 м., диаметром штамба не менее 4,5 см, высотой не менее 3,5 м и количеством скелетных ветвей не менее 7 будет произведена на территории Калининского района», — сообщили в мэрии города.

Высадка зеленых насаждений планируется и на прилегающей территории нового здания. Благоустройство будет проведено согласно готовящемуся проекту.