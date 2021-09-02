Челябинская область получила отсрочку по бюджетному кредиту на 5,3 млрд рублей

Вернуть средства регион может до 2029 года

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил заключение дополнительного соглашения по реструктуризации бюджетного кредита на сумму 5,3 млрд рублей. Его предоставили региону для реализации мер по противодействию пандемии COVID-19 в декабре 2020 года на срок до 1 июля 2021 года под 0,1% годовых. Дополнительным соглашением предусмотрена рассрочка погашения задолженности до 2029 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее заключение дополнительного соглашения одобрили депутаты Законодательного собрания региона.

В документе также отмечается, что средства областного бюджета, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности по бюджетным кредитам в 2021—2024 годах, направят на развитие объектов инфраструктуры.

Напомним, что в марте этого года Алексей Текслер на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным озвучил предложения по сокращению долговой нагрузки на региональные бюджеты. Губернатор Челябинской области отмечал, что субъекты РФ нуждаются в рабочем механизме реструктуризации коммерческих кредитов за счет займов из федерального бюджета.

В апреле Владимир Путин объявил о реструктуризации долгов регионов. Президент в послании Федеральному собранию РФ пояснил, что часть коммерческих долгов заместят бюджетными кредитами, а срок погашения задолженности по имеющимся обязательствам отложат на 2029 год.