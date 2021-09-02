Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил заключение дополнительного соглашения по реструктуризации бюджетного кредита на сумму 5,3 млрд рублей. Его предоставили региону для реализации мер по противодействию пандемии COVID-19 в декабре 2020 года на срок до 1 июля 2021 года под 0,1% годовых. Дополнительным соглашением предусмотрена рассрочка погашения задолженности до 2029 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее заключение дополнительного соглашения одобрили депутаты Законодательного собрания региона.
В документе также отмечается, что средства областного бюджета, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности по бюджетным кредитам в 2021—2024 годах, направят на развитие объектов инфраструктуры.
Напомним, что в марте этого года Алексей Текслер на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным озвучил предложения по сокращению долговой нагрузки на региональные бюджеты. Губернатор Челябинской области отмечал, что субъекты РФ нуждаются в рабочем механизме реструктуризации коммерческих кредитов за счет займов из федерального бюджета.
В апреле Владимир Путин объявил о реструктуризации долгов регионов. Президент в послании Федеральному собранию РФ пояснил, что часть коммерческих долгов заместят бюджетными кредитами, а срок погашения задолженности по имеющимся обязательствам отложат на 2029 год.