Из-за жары на трассе в Челябинской области ограничили движение большегрузов

Изменения действуют с 30 июня по 2 июля

Из-за жаркой погоды на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Челябинской области вводится временное ограничение движения для тяжеловесных автомобилей, сообщает Миндор региона.

Ограничение вводится с 30 июня по 2 июля 2021 года с 10:00 до 22:00 часов. При снижении температуры воздуха данные ограничения могут быть сняты раньше.

«Просим водителей отнестись с пониманием. Такие меры принимаются в целях сохранения дорожного покрытия, так как при высоких температурах воздуха и под тяжестью большегрузных машин асфальт подвергается сильной деформации», — отметили в министерстве.

Для водителей, оказавшихся в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей, круглосуточно работает телефон дежурно-диспетчерской службы: 8 (351) 266-65-63, многоканальный: 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).