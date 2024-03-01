Владимир Якушев: «Подготовка квалифицированных кадров для машиностроения — залог наших побед»

Полпред президента в УрФО сообщил о необходимости ранней профориентации

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев сообщил о необходимости ранней профориентации для решения кадрового дефицита в ходе заседания Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям.

В мероприятии приняли участие председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов, первый заместитель председателя союза Владимир Гутенев, а также руководители корпораций и крупных промышленных предприятий, сообщает пресс-служба полпреда президента в УрФО.





В своем выступлении Владимир Якушев подчеркнул, что для достижения целей в области машиностроения и оборонной промышленности, озвученных главой государства, особое внимание необходимо уделить подготовке кадров.

«Президент предложил ряд мер, которые помогут отечественному машиностроению выйти на новые высоты. Во многом это зависит от того, как быстро мы сможем усовершенствовать систему работы с квалифицированными кадрами: от ранней профориентации, повышения качества образования и до привлечения необходимых специалистов в отрасль. В этом залог наших будущих побед», — считает Владимир Якушев.





Как отметил глава СоюзМаша Сергей Чемезов, прошедший год, несмотря на сложности, продемонстрировал высокую устойчивость реального сектора российской экономики.

«Успехи стали возможны благодаря решениям нашего президента Владимира Владимировича Путина и эффективной работе правительства. Особая роль в получении таких результатов принадлежит промышленным и оборонным предприятиям, включая коллективы, входящие в СоюзМаш», — заявил Сергей Чемезов.

Среди задач профессионального объединения — опережающее развитие ключевых отраслей промышленности, решение кадрового дефицита реального сектора экономики.





Владимир Гутенев проинформировал о трансформации направлений работы союза в 2023 году с учетом новых вызовов. По словам первого вице-президента СоюзМаша, актуализация молодежных проектов уже дала свои результаты. Во Всероссийской акции «Неделя без турникетов» участвовало около 370 тысяч человек, что на треть больше, чем в 2022 году. В инженерной олимпиаде «Звезда» в 2022/23 учебном году участие приняло рекордное количество школьников — более 372 тысяч. Форум «Инженеры будущего» собрал участников из 73 стран.

Заместитель председателя СоюзМаша России Петр Фрадков рассказал о планируемых шагах по выполнению задач, поставленных президентом в послании, а также о работе экспертного совета Госдумы по развитию поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса.