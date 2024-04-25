РКН: в промышленных городах Урала формируется комфортная среда

Меняется концепция застройки жилых микрорайонов

Облик уральских промышленных городов меняется к лучшему: на смену серым панелькам приходит комфортное жилье с развитой инфраструктурой и принципиально новой средой. О качестве среды и механизмах ее формирования рассказали спикеры панельной дискуссии «Комфортная среда на Урале: пересборка городов-заводов» в рамках форума «Российская креативная неделя», который проходит в Челябинске.

«Челябинск — это перспективная территория, и качество городской среды здесь в приоритете. Речь идет и о благоустройстве, и о том, что окружает всех нас: зданиях, домах, школах. Большая иллюзия, что в Челябинске нет запроса на качественное жилье. Это не так! Мы видим спрос растущий. Мы сегодня проектируем в регионах больше комфортного жилья, чем в Москве. И видим, что местные девелоперы заинтересованы в развитии качества городской среды. Есть примеры очень удачных проектов в Челябинске и Екатеринбурге», — говорит главный архитектор проектов архитектурного бюро ASADOV Никита Асадов.

С ним солидарен коммерческий директор девелопера «Весна» (Челябинск) Дмитрий Петров, который считает, что именно в последние годы в Челябинске сформировался устойчивый спрос на качественное жилье.

«Не секрет, что челябинский потребитель никогда не был избалован выбором на рынке недвижимости и долгое время выбирал между одним и вторым панельным домом. Сейчас потребитель, благодаря в том числе масштабному благоустройству города, смог оценить комфорт и внешний вид жилья и окружающей среды. Появились вопросы: „Куда я пойду в выходные?“, „Где я смогу прогуляться с собакой?“, „А есть ли поблизости кофейня или ресторан?“. Для жителей становятся важными моменты развития городской среды», — говорит Дмитрий Петров.

Челябинские дома в новых жилых микрорайонах украшают муралы, открываются выставочные залы в торговых центрах, создаются сообщества соседей, организующих благоустройство двора, детской площадки и т. п.

«Искусство, безусловно, меняет городское пространство, но задача стоит не расписать фасады домов, пригласив художников. Если это делать правильно с кураторской работой и органами власти, тогда мы получим гораздо больше — социальное развитие территории. И это важно. Первый проект в 2019 году мы реализовали в Одинцово, где распространен негативный социальный пиар о своем же районе. И это не давало прийти в территорию частному бизнесу, инвесторам, представителям искусства и культуры. Мы организовали в Одинцово фестиваль, в рамках которого проходила выставка картин известных художников. Через пару дней сами жители стали гидами по этой выставке, поскольку хорошо работало „сарафанное радио“. О проекте узнали местные власти, подтянулись к решению проблем жителей округа. В результате в Одинцово построили дорогу, школу, в планах — возведение новой поликлиники. Вот это эффект от событийного мероприятия, которое повлекло за собой череду улучшений в конкретной территории»,

— говорит стрит-арт-художник, продюсер международного фестиваля «Культурный код», президент Фонда поддержки и развития современного искусства Дмитрий Левочкин.

По словам члена Общественной палаты РФ, директора представительства ООО «Группа Магнезит» в Челябинске Евгения Андреева, в последние годы Челябинск преобразился даже внешне, здесь появилось много городских пространств, любимых горожанами.

По мнению спикеров дискуссии, необходимо развивать застройку центральных районов города, которые раньше не очень интересовали местных застройщиков. Но строить нужно комфортное жилье, заранее продумывая концепцию не только внутри жилого микрорайона, но и города в целом.