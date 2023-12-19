Выпускники программы «Профессионалитет» с компетенциями для ОПК могут получить отсрочку от армии

По словам президента Владимира Путина, Минпром ежегодно составляет спецсписки

Выпускники федеральной программы «Профессионалитет» со специальностями, необходимыми предприятиям оборонно-промышленного комплекса, могут рассчитывать на отсрочку от срочной службы. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профмастерству «Профессионалы», отвечая на вопрос представителя Челябинской области.





Участие в мероприятии принял эксперт-наставник отраслевого центра компетенций «Мехатроника» (ГК «Росатом») Салават Юсупов.

«Госкорпорация „Росатом“ активно поддерживает федеральный проект „Профессионалитет“, и в этом году по данному проекту ожидается первый выпуск. В связи с этим у меня вопрос: выпускники по целевому набору, достигшие совершеннолетия, подлежат призыву в армию, и это правильно, в то же время высокая потребность в кадрах. Возможно ли им сделать отсрочку или альтернативную службу?» — обратился он к президенту.

По словам Владимира Путина, такое решение уже было принято.

«У нас выпускников примерно, дай бог памяти, примерно 800 тысяч человек — из техникумов, колледжей, из них только 20% призываются, но и по этим 20 процентам существуют определенные правила, которые заключаются в том, что министерство промышленности совместно с предприятиями ОПК составляют списки по определенным профессиям и специальностям, для которых делается исключение при призыве на срочную военную службу. Так что, в принципе, такая практика имеет место быть», — сказал президент.

Он добавил, что об организации такой практики его ранее просили директора предприятий ОПК.

«Она есть. Но можно посмотреть, как она функционирует, как в реальной жизни все складывается, но такие решения приняты, и это работает», — добавил глава государства.

Финал Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» прошел в Санкт-Петербурге в конце ноября. Студенты колледжей соревновались по 35 компетенциям, школьники от 14 лет — по 20 направлениям, таким как корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности, промышленная автоматика, ремонт беспилотных летательных аппаратов и другие. Все победители и призеры получат сертификат на поездку по стране в рамках программы, которая называется «Больше, чем путешествие».