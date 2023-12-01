Владимир Якушев подвел итоги Года педагога и наставника в УрФО

Полномочный представитель президента РФ выразил благодарность работникам сферы образования

В России подходит к концу 2023 год, который был объявлен Годом педагога и наставника. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев выразил благодарность работникам сферы образования.

Полпред заметил, что этот год стал особенным для всех, кто трудится в сфере образования, так как подчеркнул значимость их труда, привлек внимание к лучшим педагогическим практикам, познакомил с передовыми методиками и технологиями обучения, сформировал задачи, которые предстоит решить.

«Я искренне хочу поблагодарить всех вас за верность профессии. За то, что вкладываете в наших детей душу и всегда стоите на стороне ребенка. За колоссальную работу с родителями своих учеников. Вы вовлекаете их в учебный процесс, во внеурочную деятельность и тем самым укрепляете семьи. А крепкая, счастливая семья — это основа благополучия России», — обратился к педагогам Владимир Якушев.

Следующий год уже объявлен президентом России Годом семьи — годом укрепления традиционных ценностей, поддержки родительства и детства. Вопросы образования и воспитания, замечает полпред, также останутся в зоне внимания, потому что это вопросы будущего нашей страны.

Владимир Якушев пообещал педагогам профессиональных побед и успехов в раскрытии талантов учеников, а также здоровья и благополучия в семьях.

Между тем уже в эти выходные в Москве назовут имена победителей всероссийского конкурса «Флагманы образования». За победу борются три представителя Челябинской области.