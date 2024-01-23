Сегодня, 23 января, правительство России должно продлить семейную ипотеку после 2024 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, передает корреспондент ИА «Первое областное».
«Одно дело, когда вы покупаете новое жилье, и там все понятно. Вот семья, вот ипотека, вот жилье. А когда это от человека к человеку, то здесь нужно, конечно, иметь в виду злоупотребление. Важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена. И вот это мы точно сделаем», — отметил Владимир Путин.
Напомним, что семейная ипотека предоставляется под 6% с первоначальным взносом 20% от стоимости жилья. Кроме того, семьям с тремя детьми и более также положена субсидия в размере 450 тысяч.
По данным Сбербанка, по итогам девяти месяцев 2023 года в общем объеме жилищных кредитов в Челябинской области доля льготной ипотеки достигла 46%. В аналогичный период 2022 года показатель составлял 36%.
В рамках семейной ипотеки объем кредитования составил 29 млрд рублей — рост в 3,7 раза. Ранее правительство РФ уже продлило срок действия льготных ипотечных программ до 1 июля 2024 года. Семейная ипотека стала доступна для семей с двумя детьми.
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