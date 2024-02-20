В Челябинске ждут льготную ипотеку на вторичное жилье

Необходимость программ видят риелторы

На ипотечном рынке Челябинска вырос спрос на льготные программы, действие которых в основном распространяется на покупку жилья у застройщиков (юрлиц). Риелторы видят необходимость в расширении льготных условий на вторичный рынок. Об этом говорили участники пресс-конференции 20 февраля в Челябинске, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Основная проблема — это большой разрыв по стоимости квадратного метра между новостройкой и вторичным жильем. Пока инструментов простимулировать рынок вторичного жилья мы не видим. Продажи на вторичке хоть и показали хороший рост в 2023 году, но были к концу года замедлены. Мы опасаемся, что замедление продаж на вторичном рынке скажется на объемах сделок по приобретению нового жилья. Поскольку в основном продается вторичное жилье для покупки нового», — говорит президент Гильдии Риэлторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

По ее словам, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке — 77—78 тысяч рублей при том, что в новостройках максимальная цена достигла 200 тысяч рублей за «квадрат».

«Мы ждем программ по льготной ипотеке от банков и государства для вторичного рынка жилья, но пока на рынке Челябинской области таких нет», — уточнила Наталья Шатрукова.

Как утверждает начальник отдела ипотечного кредитования ГК АПРИ «Флай Плэнинг» Мария Киценко, продукты льготной ипотеки востребованы на рынке, последнее время особый интерес клиенты проявляют к семейной ипотеке.

«Нам очень хотелось бы, чтобы появилась более расширенная линейка продуктов по кредитным формам расчета. Со сниженной процентной ставкой до момента ввода жилья и отсрочкой первоначального ипотечного платежа. Хотелось бы, чтобы траншевая ипотека (выдача кредита частями. — Прим. ред.) стала продуктом, который распространен во многих банках, поскольку нашим клиентам такой продукт интересен»,— заявила Мария Киценко.

Участники рынка недвижимости подтвердили, что спрос на жилье сильно зависит от льготных условий кредитования, поскольку субсидируемые процентные ставки стимулируют рост продаж. Но пока такого эффекта удалось достигнуть на первичном рынке жилья.

«2023 год стал для Челябинской области рекордным по объему ввода новых квадратных метров — построено 2 миллиона 91 тысяча квадратных метров, что на 19,5% больше планового показателя. Более 2 миллионов „квадратов“ вводили только в 2008 и 2014 годах. Федеральным проектом „Жилье“ на 2024 год установлен показатель в 1 миллион 763 тысячи квадратных метров. В январе этого года застройщики уже ввели в эксплуатацию 291 тысячу квадратных метров. В планах — сохранить высокие темпы по вводу жилья в регионе», — прокомментировал начальник управления развития жилищного строительства министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Антон Сартаков.

Особые перспективы развития у рынка ИЖС, считают эксперты. В 2023 году построено более 8,6 тысячи объектов индивидуального жилья. Стоимость квадратного метра на рынке ИЖС ниже, чем в новостройках, а действие льготных программ также доступно в полном объеме.