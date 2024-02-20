Банки могут распространить военную ипотеку на вторичный рынок

Сделки проходят в онлайн-режиме

Банки могут распространить льготную военную ипотеку на вторичный рынок. В настоящее время оформить такой кредит можно только на новое жилье, купленное у застройщика (юрлица). Об этом говорили на пресс-конференции о строительстве, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«В „Промсвязьбанке“ реализован сервис „Росвоенипотеки“, когда можно регистрировать сделку по покупке жилья без посещения офиса банка. Данный вариант реализуем пока только с застройщиками, то есть при покупке нового жилья, но в перспективе распространим на вторичное жилье», — сообщила руководитель ипотечного центра ПСБ в Челябинске Екатерина Богатырева.

По ее словам, растет число сделок в электронном виде. Представитель банка также рассказала, что по-прежнему востребованы программы с господдержкой — семейная, госпрограмма 2020, ИТ-ипотека.

Жители Челябинской области могут брать ипотеку в новых субъектах РФ. В частности, в городе Мариуполе ведется активная жилая застройка. ПСБ реализует льготную программу кредитования по ставке 2% годовых в новых российских регионах.

«Пока действующая ключевая ставка находится на уровне 16%, у банков не планируется корректировок в сторону уменьшения рыночных ставок. Мы работаем, исходя из условий, которые определяет государство. От размера ключевой ставки банками определяются условия кредитования, в частности на вторичном рынке», — пояснила Екатерина Богатырева.

В Челябинской области впервые оформили военную ипотеку в электронном виде в декабре 2023 года. Все необходимые процедуры провели удаленно. Заемщик пришел в банк только для открытия счета и выпуска электронной цифровой подписи «Госключ». Военнослужащий купил жилье в жилом комплексе «4 Ленина» на пересечении проспекта Ленина и улицы Танкистов в Челябинске.