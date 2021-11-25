В Челябинске задержали двоих мужчин по подозрению в хищении иномарок на 10 млн рублей

Один из фигурантов заключен под стражу

Челябинская полиция возбудила уголовные дела в отношении двоих местных жителей. Их подозревают в хищении пяти иномарок. Ущерб владельцам составил около 10 миллионов рублей. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщили в ГУ МВД по региону.

Установлено, что 46-летний и 47-летний мужчины с помощью технических средств взламывали чужие автомобили, угоняли их, а затем меняли номера в арендованном гараже в Сосновском районе. Злоумышленники намеревались продавать украденные авто в других странах.

«Во время обыска по месту проживания подозреваемых изъяты сканер подбора кода автоключа, радиостанции, индикаторы поиска радиомаяков, различные „пустые“ автоключи, предназначенные для дальнейшего перекодирования, приспособления для глушения сотовой связи автомобильных сигнализаций. В настоящее время одно транспортное средство возвращено собственнику, местонахождение других устанавливается», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Одного из фигурантов отправили под стражу, его подельник находится под домашним арестом.