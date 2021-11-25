Еще 642 человека в Челябинской области заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 25 ноября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 642 положительных результата, среди заболевших двое школьников. С начала пандемии официально зафиксировано 125 тысяч 323 случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 971 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 101 тысяча 848 южноуральцев. На лечении остаются 17 тысяч 175 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 30 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом.