«Золотая осень — 2021» в эти дни проходит в Москве

Крупнейшая агровыставка России в нашем фоторепортаже

С 5 по 8 октября в Московской области проходит крупнейшая в стране агропромышленная выставка «Золотая осень — 2021». В выставке принимает участие более 100 экспонатов из различных регионов России, среди которых, конечно, и Челябинская область.

Ранее, 6 октября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко интерактивный стенд региона. Глава Южного Урала продемонстрировал потенциал края и рассказал о достижениях агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В этом году на стенде региона представлены такие компании, как «Ситно», «Ариант», «Птицефабрика Челябинская», «Чебаркульская птица», «Уральские кондитеры», ООО «Альпина», «Макфа», НПО «Сады России».