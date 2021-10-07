Ранее, 6 октября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко интерактивный стенд региона. Глава Южного Урала продемонстрировал потенциал края и рассказал о достижениях агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
В этом году на стенде региона представлены такие компании, как «Ситно», «Ариант», «Птицефабрика Челябинская», «Чебаркульская птица», «Уральские кондитеры», ООО «Альпина», «Макфа», НПО «Сады России».