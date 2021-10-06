В Челябинске открылся новый хореографический сезон

Рассказываем, что, где и когда будут танцевать на сценах города до лета

В октябре в Челябинске официально открылся новый хореографический сезон. В ДК железнодорожников прошел трехдневный форум, на котором собрались более 60 хореографов из Челябинской области и соседних регионов, чтобы обсудить, поделиться опытом и подготовиться к танцевальному сезону.



Ближайшие танцевальные события состоятся уже в октябре. 16 и 17 октября в Челябинский театр оперы и балета с гастролями приедет Театр балета Бориса Эйфмана. Труппа из Санкт-Петербурга покажет на челябинской сцене спектакль «По ту сторону греха» по мотивам романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» на музыку Рахманинова, Вагнера и Мусоргского.



Челябинская филармония с 10 по 13 октября в 10-й раз станет площадкой Международного фестиваля национальных культур «Синегорье». На сцену выйдут хор им. Пятницкого, ансамбль танца Дагестана «Лезгинка», ансамбль народного танца «Кавказ», ансамбль народного танца им. Ф. Гаскарова из Республики Башкортостан и Государственный ансамбль танца «Урал».



До конца сезона артисты ансамбля «Урал» сыграют большой концерт «Танцы народов мира» на сценах оперного и драматического театров.



Челябинский государственный центр народного творчества в ноябре проведет IV областной фестиваль «Dance-фолк-эксперимент» и 25-й Всероссийский фестиваль современной хореографии и эстрадного танца «Евразия-шанс».



До конца сезона Челябинский театр современного танца подготовит для зрителей спектакли «Антиципация» и «Когда папа был маленький» на площадке Нового художественного театра. 25 октября в «Манекене» — прокат спектаклей «Игроки» и Neft в рамках областного смотра-конкурса «Сцена-2021».



На весну 2022 года намечен областной этап фестиваля «Уральский перепляс», который проводится Фондом развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус. Фестиваль народного танца «Уральский перепляс» проходит с 1994 года.



В июне 2022 года челябинцев ждет премьера балета «Корсар» Адольфа Адана и XIII Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой».



Точных дат всех мероприятий пока озвучено не было, но программа сезона 2021/2022 года обещает быть насыщенной.

