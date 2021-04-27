Основной акционер Группы ММК Виктор Рашников продал 3% компании. Сделку проводят через компанию «Минта Холдинг Лимитед» (принадлежит Виктору Рашникову). Акции купила Goldman Sachs International для перепродажи инвесторам, говорится в сообщении ММК.
После продажи доля «Минты» в акционерном капитале ММК снизилась до 81,26%. До размещения доля акций группы Виктора Рашникова в свободном обращении (free float) составляла 15,84%, теперь она будет 18,74%.
Сделка проходит в формате ускоренного сбора заявок. Goldman Sachs выступает единственным организатором вторичного размещения акций. Сама ММК не получит никаких доходов от продажи акций. Исходя из текущих котировок, стоимость сделки могла составить около 23 млрд рублей.
Виктор Рашников является самым состоятельным предпринимателем в Челябинской области. В российском списке Forbes за 2021 год он занимает 15 строчку с состоянием в 11 млрд долларов.
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