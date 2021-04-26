По всей Челябинской области будет действовать система мониторинга качества воздуха

Опыт улучшения экологии в регионе был заслушан на комиссии Госсовета

В Челябинске в понедельник, 26 апреля, состоялось выездное заседание комиссии Госсовета по экологии. Алексей Текслер рассказал об опыте региона в реализации системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

В заседании комиссии Госсовета по экологии под руководством Глеба Никитина также приняли участие полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, замминистра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов, гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, замруководителя Росгидромета Владимир Соколов, руководители субъектов федерации и др.

«Буквально на днях президент Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию и затронул вопрос климатических изменений, определив вектор развития российской экономики, нацеленной на существенное снижение выбросов парниковых газов, а также заявил о необходимости расширения эксперимента по квотированию на города с высоким уровнем загрязнения», — отметил Глеб Никитин.

Никитин подчеркнул, что Челябинск выбран не случайно местом заседания выездной комиссии. Регион принимал активное участие в разработке закона о квотировании выбросов. Кроме того в Челябинской области создана и успешно развивается система мониторинга качества атмосферного воздуха.

«Система Челябинской области интересна для тиражирования во всей стране. Это передовой опыт, я считаю, что он достоин учета при разворачивании системы в целом, сейчас на комиссии этот вопрос обсуждали и Министерству природных ресурсов России, и будущему активному участнику построения системы мониторинга окружающей среды ППК „РЭО“ было рекомендовано учесть опыт Челябинской области. Отдельно хочу сказать, что Челябинская область демонстрирует открытость и готовность делиться своим опытом, за это огромное спасибо губернатору», — отметил Глеб Никитин.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, как в регионе развивается система мониторинга качества атмосферного воздуха. Он отметил, что вопросы экологии являются приоритетными. На Южном Урале не только сокращаются выбросы, ведется работа по созданию прозрачной системы мониторинга за ними. В это направление включены основные промышленные предприятия-загрязнители. Помимо Челябинска и Магнитогорска, которые вошли в комплексный план, заключено 16 соглашений в рамках комплексного плана, а также еще 33 соглашения в 17 промышленных городах региона.

Система мониторинга качества воздуха запущена в Челябинске. Создано ОГКУ «Центр экомониторинга». В городе работают 2 передвижные лаборатории, 9 стационарных постов, 5 сигнальных. Система способна автоматически получать данные замеров со всех стационарных и передвижных постов и с «сигнальных» датчиков сети наблюдений на границах санитарно-защитных зон предприятий. Протоколы с постов обрабатываются, анализируются, составляются прогнозы ситуации. Это позволяет оперативно выявлять нарушителей воздухоохранного законодательства и применять меры административного воздействия. Система имеет свободный доступ в интернете, любой человек может посмотреть состояние окружающего воздуха. В систему мониторинга планируется интегрировать квотирование выбросов.

«Мы хотим усовершенствовать систему, чтобы она работала по такому же принципу, который используется на дорогах с помощью камер фотофиксации нарушений. Мы хотим довести нашу систему мониторинга до автоматического режима, если потребуется наказывать нарушителей. При этом нет у нас цели вводить „драконовские методы“, мы просто хотим, чтобы у нас был чистый воздух», — отметил губернатор.

Система мониторинга получит статус региональной — включит все города области. Причем контроль будет вестись и по другим направлениям: вода, система обращения с отходами, почва, а также ситуации с паводками, с наводнениями и другими ЧС.