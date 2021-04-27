Во время концерта в Челябинске Полина Гагарина вывихнула плечо

Певица продолжила выступление после травмы

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Российская певица Полина Гагарина выступила в Челябинске на сцене ледовой арены «Трактор». Во время исполнения одной из песен артистке стало плохо. Инцидент попал в объективы камер гостей концерта, который прошел в выходные.

«Во время исполнения песни „Обезоружена“ Полина резко наклонилась и перестала петь. Я подумал, микрофон уронила. В этот момент к ней выбежали два ассистента и подняли ее. Музыканты все это время играли», — рассказал поклонник певицы.

Через несколько минут Полина Гагарина продолжила выступление. Позже на своей странице в социальной сети она рассказала, что вывихнула плечо.

«Челябинск, спасибо вам невероятное за такую встречу! Вчера был особенный концерт (не потому что кое-что случилось, будет нашим секретом), а потому что вчера получалось говорить особенные слова, очень сокровенные! Я хочу, чтобы в каждом из вас в душе расцветала любовь», — написала артистка.

Полина Гагарина гастролирует по стране с туром «Обезоружена», который ранее был отменен из-за пандемии.