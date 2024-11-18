ВЭБ.РФ профинансирует строительство межуниверситетского кампуса в Челябинске

Первые две гостиницы уже открыты

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ и Челябинская концессионная компания подписали кредитное соглашение. По нему более 18 миллиардов рублей направят на второй и третий этапы строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске. Речь о возведении шести гостиничных комплексов, учебно-научного комплекса и модульного конференц-зала. Об этом сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ. Первые объекты кампуса — две гостиницы на 336 мест — открыли в конце августа. Еще шесть таких комплексов планируют построить до 2026 года.

«Финансирование проектов, направленных на развитие образовательной инфраструктуры, относится к приоритетам инвестиционной деятельности ВЭБ.РФ. В настоящее время в активной работе у ВЭБ.РФ три проекта по созданию межвузовских кампусов, включая кампус в Челябинске, общей стоимостью, превышающей 100 миллиардов рублей, предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ — 40 миллиардов рублей», — отмечает исполнительный директор ВЭБ.РФ Николай Борисенко.

Строительство кампуса в Челябинске реализуется Минобрнауки России по поручению президента и в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Наука и университеты». Участниками государственно-частного партнерства являются «Челябинская концессионная компания», один из учредителей которой — ВТБ Инфраструктурный Холдинг, и правительство Челябинской области.

«Стратегия группы ВТБ предусматривает развитие проектов в сфере образования. Проект будет способствовать росту привлекательности отечественной науки и образования, привлечению талантливой молодежи. Кроме того, в развитии образовательной инфраструктуры мы видим потенциал для формирования современной городской среды и запуска сопутствующих коммерческих проектов в сфере транспорта и телекоммуникаций», — говорит управляющий директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг Неля Кочеткова.

Проект предполагает создание качественной современной образовательной среды мирового уровня для студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников. Резидентами являются семь ведущих вузов Челябинской области: ЧелГУ, МГТУ имени Г. И. Носова, МИДиС, Южно-Уральские государственный, аграрный, медицинский, гуманитарно-педагогический университеты. Межуниверситетский кампус займет территорию площадью 123 тысячи квадратных метров.