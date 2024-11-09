Межуниверситетский кампус Челябинска презентовали на РЭФ-2024

Реализация проекта позволит значительно усовершенствовать образование

В заключительный день Русского экономического форума — 2024 провели презентационную сессию «Кадры Южного Урала — битва за людей». На ней представили межуниверситетский кампус, который строится в Челябинске, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первый этап проекта уже реализован: две гостиницы открыли в текущем году. В них живут 336 студентов, которые положительно отзываются об объектах. Второй этап включает строительство до 2026 года шести гостиниц. Общее количество мест размещения составит 3400. Ведется проектирование учебно-научного комплекса с лабораториями и технопарком, многофункционального комплекса с модульными конференц-залами и коворкингом, стадиона со спортивными дорожками и лыжероллерной трассы.

«Кампус реализуется при беспрецедентной поддержке губернатора Челябинской области, он является драйвером и локомотивом этого проекта. Челябинск большие усилия приложил для того, чтобы стать первопроходцем. Мы являемся кампусом первой волны и фактически сегодня решаем очень большое количество непростых задач, чтобы этот проект состоялся в том виде, в котором он должен быть. И я уверен, что у нас все получится»,— отметил министр образования и науки региона Виталий Литке.

Он подчеркнул, что молодежи нужна комфортная и смысловая среда, среда собственного развития для понимания перспектив своего будущего. Создаваемая в кампусе инфраструктура формирует возможности и сценарии успеха внутри региона, учитывая сильные стороны Челябинской области. Работа кампуса соответствует принятой и активно реализуемой стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.

Важной особенностью кампуса Челябинской области является плотное взаимодействие ведущих университетов и индустриальных партнеров. Участники — учебные заведения: ЧелГУ, МГТУ имени Г. И. Носова, МИДиС, Южно-Уральские государственный, аграрный, медицинский, гуманитарно-педагогический университеты.

«Кампус реализуется через механизм сложный — концессионного соглашения. Большое количество участников задействовано. Семь ведущих университетов формируют смысловую и содержательную позицию нашего кампуса. В работе участвуют финансирующие и строительные организации, министерство образования и науки Челябинской области, которые консолидируют необходимые процессы, чтобы мы все вместе реализовали этот проект так, как он был задуман»,— пояснил Виталий Литке.

Сторонами концессионного соглашения являются правительство и министерство образования и науки Челябинской области, АНО «Региональная инфраструктура образования и науки», ВТБ Инфраструктурный холдинг, Челябинская концессионная компания. Кампус строят в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Челябинский кампус имеет не только свои архитектурные особенности, но и приоритеты научно-технологического развития, разработанные с университетами и индустриальными партнерами. Это интеллектуальное производство, материаловедение и физика материалов, экология и живые системы. Разработана 31 практико-ориентированная образовательная программа. Ведущие компании региона уже формируют содержательно и инфраструктурно свои будущие лаборатории. Сейчас их запланировано уже 44.

Экономика страны базируется на таких высокотехнологичных производствах, как металлургия, машиностроение, роботизация. Все они представлены в кампусе не только с позиции текущих задач предприятий-партнеров, но и с учетом перспектив развития страны.

«Я уверен, что благодаря объединяющим эффектам, которые несет в себе кампус, у нас получится выйти на новый качественный уровень в собственном развитии»,— резюмировал Виталий Литке.

На сессии «Кадры Южного Урала — битва за людей» выступили ректор ЧелГУ, представители ЮУрГУ и Южно-Уральского колледжа. Каждый участник рассказал об особенностях своего учебного заведения, отмечая ключевые достижения. Отмечалось, что сейчас проводится активная работа с предприятиями региона, совместными усилиями создаются новые программы обучения. Вузы и ссузы выпускают специалистов в области робототехники, программной инженерии, информационных технологий и креативных индустрий.

Презентации, динамичные, про основные возможности, с ответами на вопросы зала провели и предприятия региона — ММК, автозавод «Урал», ЧКПЗ, ЧТПЗ, ЧЗГЭТ, промгруппа «Метран», НТЦ «Приводная техника», НПО «Андроидная техника», девелопер «АПРИ» и Ozon Tech. Предприятия, решая проблему кадрового голода, выступают с инициативой и вкладываются в развитие человеческого потенциала на годы вперед. Большинство делает упор на выстраивание работы с молодежью: создают профориентационные программы для школьников и программы стажировки для студентов. Отдельно внимание уделяется удержанию и развитию персонала внутри компании: индивидуальные карьерные треки, создание сильной корпоративной культуры и дополнительное стимулирование. Среди наиболее востребованных чаще всего отмечались инженерные специальности и рабочие профессии. При этом даже те, у кого нет профильного образования, могут рассмотреть возможность трудоустройства через обучение.

Заключительное слово взял первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

«Завершается второй Русский экономический форум. Как и в прошлом году, финальную сессию мы посвятили вопросам развития кадров и личной карьеры каждого. Вопрос не в битве за людей как таковой, а чтобы каждый нашел то, что ему близко. Нужно идти туда, где интересно. У нас сегодня уникальная ситуация и в бизнесе, и в некоммерческом секторе, и в государственном: для тех, кто готов работать, карьера будет быстрой. Но сама по себе должность — это не главное, главное — делать большие проекты»,— отметил он.

Первый вице-губернатор поблагодарил все компании, вузы, колледжи, кто включился в эту сессию. Иван Куцевляк назвал формат интересным, и что его надо продолжать, например на ярмарках вакансий. Также он пригласил всех на третий Русский экономический форум в следующем году.