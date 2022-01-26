Министерство экологии Челябинской области планирует провести аукцион на выполнение работ по очистке южной части городского пруда на реке Ай в Златоусте. Торги объявят в первом квартале этого года. Начальная цена контракта составит 111,12 млн рублей. В 2022 году направят 41,72 млн рублей. Об этом на конференции «Нацпроекты. Госзакупки» рассказала начальник управления программ и проектов в области охраны окружающей среды министерства экологии Надежда Обжорина. Подконтрольный ведомству Центр экологического мониторинга найдет подрядчика, который проведет строительный контроль во время очистки пруда. На эти цели направят 2,33 млн рублей, в том числе 870 тыс. в 2022 году.
Южную часть водоема приведут в порядок в рамках второго этапа очистки акватории. Он начался в 2019 году. Завершить мероприятия планируется в 2024-м. Очистку проводят на площади 53,1 га. Планируется изъять 920 тыс. кубометров ила. Общая стоимость работ оценивается в 189,3 млн рублей. Очистка городского пруда позволит снизить уровень бытового и биологического загрязнения, улучшить качество воды и создать благоприятные условия для восстановления рыбных запасов. Первый этап работ по очистке пруда в Златоусте проводился с 2010 по 2018 годы. Площадь очищенной акватории в средней части составила 32,6 га, со дна подняли 625 тыс. кубометров отложений. Из федерального бюджета на очистку направляли 137 млн рублей.
Всего в Челябинской области в 2022 году предусмотрели 524 млн рублей на мероприятия в рамках нацпроекта «Экология». Планируются ликвидация несанкционированных свалок (64 млн рублей) и рекультивация полигонов в Чебаркульском и Кунашакском районах (13,49 млн рублей), закупка контейнеров и обустройство контейнерных площадок (50,4 млн рублей), обеспечение работы девяти постов контроля качества атмосферного воздуха (64,2 млн рублей), покупка передвижной лаборатории (27 млн рублей), проектирование и благоустройство экологических троп (25,66 млн рублей), планирование восстановления и реабилитации реки Миасс (13,86 млн рублей), покупка оборудования для реабилитации водоемов (31,3 млн рублей) и другое. Очистка городского пруда в Златоусте также будет проводиться по нацпроекту.