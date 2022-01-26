На очистку городского пруда в Златоусте потратят 111 млн рублей

Экологическое состояние водоема улучшится через несколько лет

Министерство экологии Челябинской области планирует провести аукцион на выполнение работ по очистке южной части городского пруда на реке Ай в Златоусте. Торги объявят в первом квартале этого года. Начальная цена контракта составит 111,12 млн рублей. В 2022 году направят 41,72 млн рублей. Об этом на конференции «Нацпроекты. Госзакупки» рассказала начальник управления программ и проектов в области охраны окружающей среды министерства экологии Надежда Обжорина. Подконтрольный ведомству Центр экологического мониторинга найдет подрядчика, который проведет строительный контроль во время очистки пруда. На эти цели направят 2,33 млн рублей, в том числе 870 тыс. в 2022 году.





Южную часть водоема приведут в порядок в рамках второго этапа очистки акватории. Он начался в 2019 году. Завершить мероприятия планируется в 2024-м. Очистку проводят на площади 53,1 га. Планируется изъять 920 тыс. кубометров ила. Общая стоимость работ оценивается в 189,3 млн рублей. Очистка городского пруда позволит снизить уровень бытового и биологического загрязнения, улучшить качество воды и создать благоприятные условия для восстановления рыбных запасов. Первый этап работ по очистке пруда в Златоусте проводился с 2010 по 2018 годы. Площадь очищенной акватории в средней части составила 32,6 га, со дна подняли 625 тыс. кубометров отложений. Из федерального бюджета на очистку направляли 137 млн рублей.

Всего в Челябинской области в 2022 году предусмотрели 524 млн рублей на мероприятия в рамках нацпроекта «Экология». Планируются ликвидация несанкционированных свалок (64 млн рублей) и рекультивация полигонов в Чебаркульском и Кунашакском районах (13,49 млн рублей), закупка контейнеров и обустройство контейнерных площадок (50,4 млн рублей), обеспечение работы девяти постов контроля качества атмосферного воздуха (64,2 млн рублей), покупка передвижной лаборатории (27 млн рублей), проектирование и благоустройство экологических троп (25,66 млн рублей), планирование восстановления и реабилитации реки Миасс (13,86 млн рублей), покупка оборудования для реабилитации водоемов (31,3 млн рублей) и другое. Очистка городского пруда в Златоусте также будет проводиться по нацпроекту.