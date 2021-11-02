В живущем без канализации поселке под Челябинском построят водовод за 289 млн рублей

Жители оставались без системы водоснабжения несколько лет

Муниципальное управление строительства Копейска объявило аукцион по поиску подрядчика для строительства системы водоотведения в поселке Вахрушево. В населенном пункте коммунальные сети несколько лет находятся в ненадлежащем состоянии из-за переполненных выгребных ям. Согласно данным сайта госзакупок, начальная цена контракта составляет 288,9 млн рублей. Заявки от участников принимают до 9 ноября. Аукцион назначен на эту же дату.

Срок строительства канализации ограничен 20 месяцами, сказано в техническом задании закупки. Общая протяженность водовода составит 15,4 км.

«Выполнить комплекс мероприятий по строительству напорной канализации в полном объеме, в соответствии с контрактом и проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу и в соответствии с действующей технической и нормативно-правовой документацией», — указано в требованиях к подрядчику.

Строительная площадка под магистральные сети расположена между поселками Потанино, Козырево, Вахрушево, под разводящие сети — в поселке Вахрушево. Вместе с тем запланирована реконструкция очистных сооружений в Потанино.

Обеспечить подачу воды в поселке должны были еще в 2016 году. Тогда на эти цели из бюджета Челябинской области было направлено 32,7 млн рублей. При этом Вахрушево собственным водоводом так и не обеспечили. В 2018 году прокуратура выявила факт ненадлежащего состояния системы водоотведения из-за переполненных выгребных ям. Копейский городской суд удовлетворил требования прокурора о том, чтобы обязать администрацию городского округа организовать надлежащее водоотведение и водоснабжение жителей поселка Вахрушево.