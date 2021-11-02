Муниципальное управление строительства Копейска объявило аукцион по поиску подрядчика для строительства системы водоотведения в поселке Вахрушево. В населенном пункте коммунальные сети несколько лет находятся в ненадлежащем состоянии из-за переполненных выгребных ям. Согласно данным сайта госзакупок, начальная цена контракта составляет 288,9 млн рублей. Заявки от участников принимают до 9 ноября. Аукцион назначен на эту же дату.
Срок строительства канализации ограничен 20 месяцами, сказано в техническом задании закупки. Общая протяженность водовода составит 15,4 км.
«Выполнить комплекс мероприятий по строительству напорной канализации в полном объеме, в соответствии с контрактом и проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу и в соответствии с действующей технической и нормативно-правовой документацией», — указано в требованиях к подрядчику.
Строительная площадка под магистральные сети расположена между поселками Потанино, Козырево, Вахрушево, под разводящие сети — в поселке Вахрушево. Вместе с тем запланирована реконструкция очистных сооружений в Потанино.
Обеспечить подачу воды в поселке должны были еще в 2016 году. Тогда на эти цели из бюджета Челябинской области было направлено 32,7 млн рублей. При этом Вахрушево собственным водоводом так и не обеспечили. В 2018 году прокуратура выявила факт ненадлежащего состояния системы водоотведения из-за переполненных выгребных ям. Копейский городской суд удовлетворил требования прокурора о том, чтобы обязать администрацию городского округа организовать надлежащее водоотведение и водоснабжение жителей поселка Вахрушево.