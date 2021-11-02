Минздрав озвучил показания для госпитализации южноуральцев в ковидный госпиталь

Все основания для лечения от коронавируса в стенах больницы назвал министр здравоохранения Юрий Семенов

В Челябинской области наблюдается тенденция к уменьшению числа госпитализаций при одновременном росте количества новых заражений. При этом в ковидные базы отправляют всех пациентов, которым это показано. Об этом на брифинге 2 ноября сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов и озвучил основания для лечения от коронавируса в стенах больницы.



«Процент поражения легких, конечно, имеет большое значение в отношении выставления показаний для госпитализации, но не является единственным. Иногда пациенты с поражением легких на 30—35% чувствуют себя достаточно неплохо, у них нет клинических проявлений (температуры, кашля. — Прим. ред). Поэтому могут лечиться дома, и зачастую пациент выздоравливает. Если от лечения эффекта нет и болезнь прогрессирует, то его обязательно госпитализируют», — рассказал Юрий Семенов.

В Минздраве пока осторожно относятся к любым цифрам, но на данный момент в ведомстве действительно наблюдают незначительное снижение числа госпитализаций.

«Хотелось бы, чтобы это была тенденция. Но по двум-четырем дням и даже неделе рано делать прогнозы. В течение двух недель будет возможно спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации. Пока очень небольшая тенденция к снижению количества госпитализированных пациентов в регионе есть. И это никак не связано с ограничением госпитализаций. Все, кому она положена, будут проходить лечение в стенах учреждения», — заверил Юрий Семенов.

Министр напомнил, что показания для госпитализации ставятся в совокупности. Должно быть клиническое течение заболевания — жалобы пациента на высокую температуру, которая не снижается в течение нескольких дней, кашель, слабость, подтвержденные результаты лабораторных анализов на коронавирус, поражение легких на КТ выше 30—35%.