В Челябинске задержали подростка по подозрению в надругательстве над девочкой

Возбуждено уголовное дело

14-летнего школьника из Челябинска задержали по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Информацию об этом Первому областному информагентству сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, подросток пристал к девочке в подъезде многоквартирного дома в Курчатовском районе города. Школьница рассказала о случившемся родителям.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В региональном СУ СКР официальных комментариев по поводу случившегося не предоставляют.

ИА «Первое областное» рассказывало, как уберечь ребенка от нападения педофила и что делать, если мальчик или девочка стали жертвами преступления.

