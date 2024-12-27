‭Ремонт в новой однокомнатной квартире обойдется челябинцам в 78 тысяч рублей

Столько придется заплатить только за работу

В Челябинске стоимость ремонта в однокомнатной квартире в новостройке составит в среднем 78 тысяч рублей. Чтобы обновить двухкомнатную жилплощадь, придется заплатить 116 тысяч рублей. И это без учета материалов. Такие данные ИА «Первое областное» сообщили аналитики «Авито Услуг» и «‭Авито Недвижимости».

По данным «Авито Недвижимости», в новых домах южноуральской столицы площадь однокомнатной квартиры составляет 39 квадратных метров, а двухкомнатной — 58 «квадратов». Согласно исследованию «Авито Услуг», средняя стоимость услуг по ремонту в челябинских новостройках — 2000 рублей за квадратный метр.

По России без учета материалов услуги по ремонту однокомнатной квартиры в новостройке стоят в среднем 160 тысяч рублей, а двухкомнатной — 240 тысяч.

«Затраты на ремонт в новостройке главным образом зависят от того, с каким видом отделки приобретается квартира. При выборе отделки стоит учитывать финансовые возможности и цели покупки жилья. Например, если собственник планирует сдавать квартиру в аренду, зачастую нет необходимости делать ремонт „под себя“. Если же квартира приобретается для собственного проживания, то при отсутствии ограничений в сроках переезда есть смысл рассмотреть жилье без отделки или с предчистовой отделкой»,— отмечает управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

По его словам, покупка квартиры с готовой отделкой иногда становится выгоднее, чем самостоятельный ремонт. Но в этом случае владелец жилья не может влиять на качество работ и используемых материалов.

Эксперты также рассказали о стоимости ремонта в квартире на вторичном рынке. Средняя стоимость услуг по косметическому ремонту составляет 1000 рублей за квадратный метр. С учетом средней площади однокомнатной квартиры в 36 квадратных метров обновление жилья будет стоить 36 тысяч рублей. Двухкомнатная квартира имеет площадь 53 «квадрата», и ремонт обойдется в 53 тысячи.

Услуги по капитальному ремонту в Челябинске стоят в среднем 2250 рублей за квадратный метр. Работы в однокомнатной квартире на вторичном рынке обойдется в 81 тысячу рублей, а в двухкомнатной — в 119,2 тысячи.

При выборе специалиста для ремонта челябинцам рекомендуют тщательно изучить отзывы, а также обратить внимание на рейтинг мастера и перечень его услуг.