В Челябинской области взнос за капремонт составит 13,92 рубля в 2025 году

Экономически обоснованный тариф позволит профинансировать программу по капремонту лифтов в регионе

Взнос на капремонт в Челябинской области в 2025 году составит 13 рублей 92 копейки за квадратный метр. В 2024 году эта цифра составляет 11,80 рубля. Повышение тарифа происходит в плановом порядке, сообщает пресс-служба Регоператора.

По словам гендиректора Фонда капремонта Челябинской области Виктора Тихоненко, доведение минимального взноса до экономически обоснованного позволит профинансировать исполнение региональной программы, в том числе по капремонту лифтов, а также внеочередной капремонт тех домов, где техническое обследование выявит износ систем и коммуникаций.

Добавим, повышение ежемесячного взноса на капремонт с 1 января 2025 года запланировано также в соседних регионах УрФО: в Свердловской области — с 14,81 рубля за квадратный метр до 17,50 рубля, Югре — с 18,01 до 19,64 рубля, в ЯНАО — с 12 до 14,79 рубля за квадратный метр.

В 2024 году регоператор выполнил в Челябинской области 4 183 вида работ и услуг по капремонту на 4 миллиарда 52,7 миллиона рублей. В том числе строительно-монтажные работы проведены на 115 крышах, 128 фасадах, на 180 фундаментах, в 57 подвалах и 431 лифте; капитально отремонтированы 378 внутридомовых инженерных систем; установлено 40 узлов управления потреблением теплоснабжения и горячей воды.