На строительство второй высотки в Усть-Катаве потратят 239 млн рублей

Аукцион на возведение 10‑этажного дома выиграла компания из Челябинска

В Челябинской области в Усть-Катаве построят 10-этажный жилой дом для переселенцев из ветхо-аварийного жилья. Застройщиком второго высотного здания в городе выступит компания предпринимателя Сергея Саматова «Уралмонтажстрой», говорится в документации на сайте госзакупок.



Начальная цена контракта составила 262,2 млн рублей. На участие в аукционе подали заявки три компании. ООО «Уралмонтажстрой» стало победителем торгов, предложив провести работы за 239 млн рублей

Проект строительства разрабатывало ООО «СтройГранит». Согласно генплану участка, будущий дом появится в первом микрорайоне рядом с улицей Северной на участке № 37. Он рассчитан на 209 квартир. Рядом с высоткой сделают площадки для детей, спорта и отдыха взрослых. Там также оборудуют место для сушки белья и мусорных баков.





В документации также указано, что подрядчик обязан построить дом с нуля, включая монтаж крылец, спусков, сделать освещение, в том числе в подвале. Здание должны возвести до 28 июля 2023 года.

Владельцем ООО «Уралмонтажстрой» является бизнесмен Сергей Саматов. Он также является учредителем гостиницы «Астра» (ООО «Синтез»), ООО «Стройкомплект» (торговля лесом), ООО «Альтернатива» (управление недвижимостью). Он владеет строительными компаниями «Уралмонтажстрой», «Челинвест», на 50% «Уралинвестстрой», а также у него есть16,5% доли в уставном капитале «Челябстройконструкции».



Отметим, первую десятиэтажку в Усть-Катаве построили в 2015 году. Это позволило решить вопрос с переселением из ветхо-аварийного жилья. Глава Усть-Катава Сергей Семков сообщал, что строительство нового дома будет идти в течение двух лет.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в 2020 году во время инспекции муниципальных образований посетил Усть-Катав. Тогда он поставил задачу главе города Сергею Семкову строить новое жилье, а не приобретать квартиры на вторичном рынке.