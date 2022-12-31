Как выбрать коньки и лыжи для комфортного катания: советы экспертов

А также обращаем внимание на характеристики снегокатов и ледянок

В новогодние каникулы в Челябинске обещают довольно комфортную зимнюю температуру — в среднем около −15 градусов, а это значит, можно будет вдоволь накататься на коньках, лыжах, снегокатах и горках. По данным экспертов «Авито», в этом году горожане чаще, чем в прошлом году, покупают товары для зимних развлечений на доске объявлений. Например, продажи коньков выросли на 50%, а лыж — на 20%. Вместе с экспертами рассказываем, как выбрать коньки, лыжи и ледянки, чтобы катание на них приносило удовольствие, и во сколько обойдется покупка.

Коньки

На сегодняшний день на «Авито» представлено более 247 тысяч самых разнообразных коньков, стоимость которых начинается в среднем от 1000 рублей. Для того чтобы выбрать удобную пару, достаточно следовать простым советам:

для удобства лучше всего покупать кожаные коньки;

лезвия должны быть сделаны из высокоуглеродистой стали — такие дольше остаются острыми;

лучше выбирать модели на размер больше;

для малышей следует подбирать максимально устойчивые коньки, можно даже с двумя лезвиями.

Перед покупкой обязательно нужно пару минуть походить в коньках. Если ноги устали или чувствуется дискомфорт, лучше выбрать что-то другое.

Кстати, для тех, кто не хочет покупать классические черные или белые коньки, на «Авито» есть множество вариантов с различными принтами.





Автор фото: Пользователь, Avito.ru

Лыжи

На доске объявлений представлены самые разные виды лыж: беговые, горные, прогулочные. В среднем их можно приобрести за 5,4 тысячи рублей. Выбирать их, как и коньки, необходимо так же тщательно. Например, длина беговых лыж зависит от хода: если человек катается классическим ходом, то лыжи должны быть на 30 см больше роста катающегося, а если коньковым — то на 10—15 см. Среди прочих рекомендаций: лыжные палки должны заканчиваться в районе подмышек, сами лыжи лучше выбирать из пластика, а лыжные ботинки должны быть на размер больше.

Снегокаты

Снегокат довольно удобный вид транспорта для ребенка, он представляет собой что-то среднее между санками, лыжами и велосипедом. На «Авито» в среднем такой можно купить за 3000 рублей. При выборе снегоката следует обращать внимание на следующие характеристики:

корпус — он может быть сделать из металла или пластика. Первый тяжелее, зато прочнее и будет служить долго;

лыжи — лучше всего, чтобы они были сделаны из морозоустойчивого пластика;

амортизаторы — перед покупкой проверьте, есть ли они. С ними катание будет безопаснее и мягче.



Автор фото: Пользователь, Avito.ru

Ледянки

Какие же каникулы без катаний с горки на ледянках? Но и к их выбору следует подойти ответственно во избежание ссадин и травм. Например, если планируете кататься с горок с кочками и трамплинами, то тонкую ледянку лучше не брать, иначе можно заработать удар крестцового отдела позвоночника. Для снежной горки отлично подойдет ледянка в форме корыта с бортиками и ручками, а для ледяной — обычная ледянка с ручкой. Можно приобрести и универсальную мягкую ледянку, которая не мокнет, легко переносится и отлично скользит.