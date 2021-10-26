В Челябинской области мужчина пойдет под суд за убийство девочки, совершенное 19 лет назад

По версии следствия, обвиняемый испытывал неприязнь к жертве

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве несовершеннолетней с особой жестокостью. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Трагедия случилась 20 апреля 2002 года в селе Анненском Карталинского района. Подсудимый, испытывая неприязнь к несовершеннолетней, в безлюдном месте нанес ей множество колото-резаных ран по всему телу. Девочка скончалась на месте происшествия.

«В течение продолжительного времени преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым. В результате целенаправленной работы следователей и следователей-криминалистов следственного управления СК РФ по Челябинской области, следователей-криминалистов Главного управления криминалистики Следственного комитета России установлено лицо, причастное к совершению преступлений», — сообщили в региональном СУ СКР.

В отношении 54-летнего местного жителя было возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»).

Расследование уголовного дела окончено и направлено в суд.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске мужчина пойдет под суд за изнасилование и убийство 18-летней давности.

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