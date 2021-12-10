В Челябинской области вынесли приговор мужчине за изнасилование падчерицы

Виновный отправится в колонию строгого режима

Чебаркульский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в изнасиловании 10-летней падчерицы. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Судом установлено, что виновный совершал насильственные действия сексуального характера и насиловал 10-летнюю девочку. Преступления он совершал в период с 2019 по 2020 годы.

В отношении отчима пострадавшей были возбуждены уголовные дела по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»), пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ («Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста») статьи 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в региональном СУ СКР.

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска повторно рассмотрел уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. Он признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении 13-летней падчерицы.

