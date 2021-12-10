Владимир Путин призвал проверить готовность системы до введения QR-кодов на транспорте

Президент заметил, что законопроект нужно тщательно проработать

При введении QR-кодов на транспорте надо обойтись без опрометчивых решений. Сначала нужно внимательно проверить готовность системы. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщает РИА Новости.



«Мы перед тем, как принимать ограничения, связанные с использованием транспортных средств, должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет. Посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей, с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся», — приводит слова Владимира Путина РИА Новости.

Президент считает, что законопроект о QR-кодах нужно тщательно проработать в регионах, прежде чем принимать окончательное решение.

«Исхожу из того, что мы вместе с вами, вместе с профессиональным сообществом найдем решения, гарантирующие права всех граждан. Будем над этим самым внимательным образом работать и никаких опрометчивых решений постараемся не допустить», — подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, бумажные сертификаты о вакцинации против коронавируса в МФЦ россияне начали получать с 16 ноября. С этой даты в силу вступило соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. В тексте последнего прописана процедура возврата денег за билеты пассажирам без «куаров». После предварительного рассмотрения их направили в регионы для обсуждения. Эксперты могут изучить документы и внести предложения до 14 декабря.

Кстати, специалисты уже называют QR‑код «электронной справкой о здоровье». А авиакомпании предложили исключить из законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте норму о возврате стоимости билета, если у пассажира не окажется кода к моменту вылета. Исключение — более дорогой возвратный тариф.