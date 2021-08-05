Громкие события провоцируют серьезные меры. Особенно если речь идет о человеческих жизнях. Выстрелы в казанской школе, казалось бы, давно стихли, но разговоры об ужесточении и без того строгого оружейного законодательства в России не утихают по сей день. Заглядывать в будущее и пытаться предугадать вероятность подобного ужесточения не стану. Однако повод поразмышлять о нынешнем положении оружейных дел в стране выдался подходящий.
Выстрелы в школах — ужасная изнанка современного общества. Однако нельзя позволить ей укоренить в сознании большинства мысль о вреде доступного оружия. Более того, нынешнее оружейное законодательство нашей страны необходимо либерализировать, на что есть ряд причин.
Выстрелы в школах — ужасная изнанка современного общества. Однако нельзя позволить ей укоренить в сознании большинства мысль о вреде доступного оружия. Более того, нынешнее оружейное законодательство нашей страны необходимо либерализировать, на что есть ряд причин.
Прежде всего, чем больше законопослушных граждан имеют оружие, тем сложнее будет преступникам.
Для понимания этой мысли важно осознать следующее: оружие у преступника есть в любом случае. Причем речь идет об оружии нелегальном. При помощи зарегистрированного оружия продуманные преступления практически не совершаются — хотя бы потому, что правоохранительным органам будет легко отследить и поймать нарушителя.
При этом достать нелегальное оружие, которое впоследствии нельзя будет отследить и выйти на хозяина, для заинтересованного преступника — не проблема. Причин много: процветающий “черный рынок”, военные конфликты, где оружие — вещь обыденная, кражи и многое другое.
Для понимания этой мысли важно осознать следующее: оружие у преступника есть в любом случае. Причем речь идет об оружии нелегальном. При помощи зарегистрированного оружия продуманные преступления практически не совершаются — хотя бы потому, что правоохранительным органам будет легко отследить и поймать нарушителя.
При этом достать нелегальное оружие, которое впоследствии нельзя будет отследить и выйти на хозяина, для заинтересованного преступника — не проблема. Причин много: процветающий “черный рынок”, военные конфликты, где оружие — вещь обыденная, кражи и многое другое.
Буквально в апреле этого года ФСБ и Росгвардия проводили операцию по выявлению подпольных оружейных мастерских. В число регионов, где проводилась операция, попала, кстати, и Челябинская область. Ее итоги стали известны СМИ в апреле — задержание 55 жителей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданского оружия, и изъятие у них в общей сложности 222 единицы вооружения и боеприпасов.
В обществе с незначительным числом вооруженного законопослушного населения преступник, как правило, вооружен, а потенциальная жертва — нет. В случае же обратном для любого преступника каждое нападение может быть встречено равносильным отпором. Самооборона — право каждого, не стоит этим правом пренебрегать.
В обществе с незначительным числом вооруженного законопослушного населения преступник, как правило, вооружен, а потенциальная жертва — нет. В случае же обратном для любого преступника каждое нападение может быть встречено равносильным отпором. Самооборона — право каждого, не стоит этим правом пренебрегать.
Стоит рассмотреть статистику убийств с применением огнестрельного оружия в разных странах, размещенную на сайте Wikipedia. Здесь учитывается как зарегистрированное, так и нелегальное оружие. Нас интересует четвертая колонка — убийства на 100 тысяч населения в год.
Wikipedia — агрегатор, поэтому ниже, нажав на название страны, можно перейти на сайт-первоисточник.
В Израиле, где из-за перманентных войн процент вооруженного населения крайне велик, в год на 100 тысяч человек числится один убитый. В более близких нам по духу Чехии и Эстонии, где оружие также не является труднодоступным, статистика вообще называет цифры чуть выше ноля.
Либерализация оружия не способствует увеличению количества убийств. Преступник всегда найдет, что применить для исполнения своих замыслов, будь то хоть нелегальный «ствол», хоть нож, свободно продающийся в любом охотничьем или даже хозяйственном магазине. Разница лишь в том, что жертва, имея оружие и возможность его применить, перестает быть жертвой.
Отсутствие культуры владения оружием в России — не причина отказываться от либерализации.
Часто можно услышать мысль о том, что у населения России нет культуры владения оружием, обращения с ним. Вспомните хотя бы «Бриллиантовую руку» и Семена Семеновича Горбункова, кладущего пистолет в авоську.
В сознании большинства этот стереотип определяет нежелание дать людям возможность вооружаться. Но логика тут неверная. Ведь если у людей нет культуры обращения с оружием, то единственный способ ее привить — легализовать оружие. Хороший тому пример — опыт упомянутых ранее Чехии и Эстонии, таких же постсоветских стран, как и Россия.
Почему и как нужно либерализировать российское оружейное законодательство?
На самом деле оружейное законодательство в нашей стране не настолько плохо, как может показаться. Оружие у нас получить можно (и на руках у населения не так уж и мало легальных стволов), но есть три ограничивающие условности, мешающие гражданам самообороняться и заниматься стрелковым спортом.
Первый спорный аспект: нельзя получить разрешение на нарезное короткоствольное (короче 800 мм) оружие. И именно этот запрет напрямую влияет на эффективность самообороны.
Дело в том, что прямо сейчас, оформив охотничий билет, гражданин может купить, скажем, длинное охотничье ружье, которое, разумеется, не подойдет для защиты себя на улице. Пистолет, удобный и незаметный при ношении, простому гражданину, не имеющему звания мастера спорта по стрельбе, легально получить невозможно.
Увы, преступники — не всегда мелкие домушники, которые готовы подождать, пока хозяин достанет свое ружье из сейфа, соберет и зарядит его, а после подстрелит их в коридоре. Практически каждый из нас попадал в ситуацию, когда главенство над всеми мыслями брала одна: «Вот бы сейчас был ствол на ремне». Возвращаясь вечером домой с девушкой, детьми или пожилыми родителями где-нибудь в частном секторе или старом спальном районе каждый из нас должен иметь возможность дать отпор. А уж тех, кому его придется дать, к сожалению, много: речь даже не о каких-то маньяках, а о банальных пьяных компаниях или местных гопниках.
Второй аспект, который я готов подвергнуть сомнению, заключается в необходимости иметь пятилетний опыт владения гладкоствольным оружием для возможности получения нарезного (не короткоствольного).
Причина более-менее ясна: человек в течение указанных пяти лет недостаточно опытен, чтобы эксплуатировать более мощное нарезное оружие. Однако значительная часть граждан, нацеленных на получение нарезного «ствола», просто получает оружие без нарезов и на протяжении необходимых пяти лет хранит его в сейфе, не прикасаясь к нему и, разумеется, не нарабатывая никакого опыта. Более того, существует оружие с типами сверловки ствола «ланкастер» и «парадокс», увеличивающими дальность стрельбы гладкоствольного оружия и приближающими его характеристики к ТТХ «ствола» с нарезами.Третий момент, который, на мой взгляд, необходимо пересмотреть, — ценз для получения травматического оружия. Сейчас «травмат» можно иметь с 21 года.
Да, формально этот доступ ограничивается контролем командиров, но практика говорит о том, что этого контроля иногда оказывается недостаточно. Пример тому — массовое убийство в Горном: рядовой Шамсутдинов застрелил восьмерых человек. Впрочем, даже не обязательно в этом контексте говорить об армии: получение водительских прав также возможно с 18 лет. Автомобиль, на высокой скорости движущийся по дороге, — далеко не безопасная вещь, как для водителя, так и для окружающих.
Тем не менее даже при условии отсутствия всех этих спорных аспектов остается главная проблема — недостаточно четкое понятие самообороны в российском законодательстве.
Яркий пример этому имеет челябинские корни — оборона собственного дома Александром Григорьевым из села Миасского. Зимой 2016 года южноуралец застрелил четверых преступников, проникших в его дом, избивших членов его семьи и готовившихся добивать выживших. Вариантов у Григорьева не было: пьяная компания нападавших не собиралась вести переговоры — просто избивала, у одного из них в руках был нож.
Сначала мужчине, спасшему жизнь себе и своей семье, пророчили наказание вплоть до пожизненного заключения — он же убил людей! В подробности особо никто не вдавался.
К счастью для Александра, инцидент произошел в новогодние праздники, когда в СМИ, как правило, затишье. Такая новость получила огромную, на всю страну, огласку, и в дело лично вмешался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Григорьев на свободе, но — надо признать, — ему просто повезло.
Увы, но сегодня это реальность: самообороняясь, каждый должен быть готов к серьезным уголовным последствиям. Не для нападавших, а для себя. Вопрос тут уже дискуссионный, не подразумевающий правильного ответа. Что бы выбрал ты: умереть от рук преступника либо выжить, спасти своих близких и свой дом, но, вероятно, надолго попасть в тюрьму?
После стольких доводов в пользу либерализации сделаю ремарку: важно, чтобы мощное оружие не было доступно в каждом магазине, как ножик или баллончик. Для приобретения будущий владелец должен пройти реальную медицинскую комиссию и в обязательном порядке пройти (действительно пройти!) настоящие, качественные курсы обращения с оружием. Сумасшедшие люди есть и всегда будут, к сожалению. Но их наличие — не повод лишать права на самооборону здоровых законопослушных граждан.
Итог у статьи с гипотетическим изменением закона может быть лишь один — руководство к действию в условиях, где этот закон еще не изменен. Важно понимать, что обесценивание самообороны может стоить жизни. Всем нам кажется, что ужасные преступления совершаются с кем-то неизвестным и где-то далеко, однако каждый может стать жертвой.
На данный момент лучший способ защитить себя простому обывателю – всегда носить перцовый баллон в секундной доступности. Это оружие самообороны позволяет быстро и с высокой долей вероятности обезвредить противника, что даст жертве нападения возможность скрыться. При этом для покупки баллона не требуется получение специальных лицензий. За использованием его в целях самообороны, скорее всего, не последует проблем с правоохранительными органами: следы применения исчезают в течение нескольких часов.
Однако я очень много говорил о проблемах оружейного законодательства, изменение которого неподвластно отдельно каждому из нас. При этом личностный вопрос на эту тему здесь актуален: будь у тебя возможность ношения, скажем, пистолета, смог бы ты им воспользоваться по назначению? Получилось бы выстрелить, зная, что пуля полетит пусть и в совершающего правонарушение, но живого человека?
Однако я очень много говорил о проблемах оружейного законодательства, изменение которого неподвластно отдельно каждому из нас. При этом личностный вопрос на эту тему здесь актуален: будь у тебя возможность ношения, скажем, пистолета, смог бы ты им воспользоваться по назначению? Получилось бы выстрелить, зная, что пуля полетит пусть и в совершающего правонарушение, но живого человека?
Автор: Виталий Гущинский