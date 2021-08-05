Легализовать нельзя запретить: почему у каждого должно быть право на самооборону

Журналист Первого областного информагентства пытается разобраться в нюансах оружейного законодательства в России

Громкие события провоцируют серьезные меры. Особенно если речь идет о человеческих жизнях. Выстрелы в казанской школе, казалось бы, давно стихли, но разговоры об ужесточении и без того строгого оружейного законодательства в России не утихают по сей день. Заглядывать в будущее и пытаться предугадать вероятность подобного ужесточения не стану. Однако повод поразмышлять о нынешнем положении оружейных дел в стране выдался подходящий.



Выстрелы в школах — ужасная изнанка современного общества. Однако нельзя позволить ей укоренить в сознании большинства мысль о вреде доступного оружия. Более того, нынешнее оружейное законодательство нашей страны необходимо либерализировать, на что есть ряд причин.





Прежде всего, чем больше законопослушных граждан имеют оружие, тем сложнее будет преступникам.



Для понимания этой мысли важно осознать следующее: оружие у преступника есть в любом случае. Причем речь идет об оружии нелегальном. При помощи зарегистрированного оружия продуманные преступления практически не совершаются — хотя бы потому, что правоохранительным органам будет легко отследить и поймать нарушителя.



При этом достать нелегальное оружие, которое впоследствии нельзя будет отследить и выйти на хозяина, для заинтересованного преступника — не проблема. Причин много: процветающий “черный рынок”, военные конфликты, где оружие — вещь обыденная, кражи и многое другое.







В обществе с незначительным числом вооруженного законопослушного населения преступник, как правило, вооружен, а потенциальная жертва — нет. В случае же обратном для любого преступника каждое нападение может быть встречено равносильным отпором. Самооборона — право каждого, не стоит этим правом пренебрегать .





Буквально в апреле этого года ФСБ и Росгвардия проводили операцию по выявлению подпольных оружейных мастерских. В число регионов, где проводилась операция, попала, кстати, и Челябинская область. Ее итоги стали известны СМИ в апреле — задержание 55 жителей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданского оружия, и изъятие у них в общей сложности 222 единицы вооружения и боеприпасов.В обществе с незначительным числом вооруженного законопослушного населения преступник, как правило, вооружен, а потенциальная жертва — нет. В случае же обратном для любого преступника каждое нападение может быть встречено равносильным отпором.

Либерализация оружия не способствует увеличению количества убийств. Преступник всегда найдет, что применить для исполнения своих замыслов, будь то хоть нелегальный «ствол», хоть нож, свободно продающийся в любом охотничьем или даже хозяйственном магазине. Разница лишь в том, что жертва, имея оружие и возможность его применить, перестает быть жертвой.

Причина более-менее ясна: человек в течение указанных пяти лет недостаточно опытен, чтобы эксплуатировать более мощное нарезное оружие. Однако значительная часть граждан, нацеленных на получение нарезного «ствола», просто получает оружие без нарезов и на протяжении необходимых пяти лет хранит его в сейфе, не прикасаясь к нему и, разумеется, не нарабатывая никакого опыта. Более того, существует оружие с типами сверловки ствола «ланкастер» и «парадокс», увеличивающими дальность стрельбы гладкоствольного оружия и приближающими его характеристики к ТТХ «ствола» с нарезами.











Увы, но сегодня это реальность: самообороняясь, каждый должен быть готов к серьезным уголовным последствиям. Не для нападавших, а для себя. Вопрос тут уже дискуссионный, не подразумевающий правильного ответа. Что бы выбрал ты: умереть от рук преступника либо выжить, спасти своих близких и свой дом, но, вероятно, надолго попасть в тюрьму?



После стольких доводов в пользу либерализации сделаю ремарку: важно, чтобы мощное оружие не было доступно в каждом магазине, как ножик или баллончик. Для приобретения будущий владелец должен пройти реальную медицинскую комиссию и в обязательном порядке пройти (действительно пройти!) настоящие, качественные курсы обращения с оружием. Сумасшедшие люди есть и всегда будут, к сожалению. Но их наличие — не повод лишать права на самооборону здоровых законопослушных граждан.



Итог у статьи с гипотетическим изменением закона может быть лишь один — руководство к действию в условиях, где этот закон еще не изменен. Важно понимать, что обесценивание самообороны может стоить жизни. Всем нам кажется, что ужасные преступления совершаются с кем-то неизвестным и где-то далеко, однако каждый может стать жертвой.









Однако я очень много говорил о проблемах оружейного законодательства, изменение которого неподвластно отдельно каждому из нас. При этом личностный вопрос на эту тему здесь актуален: будь у тебя возможность ношения, скажем, пистолета, смог бы ты им воспользоваться по назначению? Получилось бы выстрелить, зная, что пуля полетит пусть и в совершающего правонарушение, но живого человека? На данный момент лучший способ защитить себя простому обывателю – всегда носить перцовый баллон в секундной доступности. Это оружие самообороны позволяет быстро и с высокой долей вероятности обезвредить противника, что даст жертве нападения возможность скрыться. При этом для покупки баллона не требуется получение специальных лицензий. За использованием его в целях самообороны, скорее всего, не последует проблем с правоохранительными органами: следы применения исчезают в течение нескольких часов.Однако я очень много говорил о проблемах оружейного законодательства, изменение которого неподвластно отдельно каждому из нас. При этом личностный вопрос на эту тему здесь актуален: будь у тебя возможность ношения, скажем, пистолета, смог бы ты им воспользоваться по назначению? Получилось бы выстрелить, зная, что пуля полетит пусть и в совершающего правонарушение, но живого человека?