Гонщики из Копейска завоевали медали Спартакиады молодежи России

Южноуральские спортсмены стали призерами соревнований по маунтинбайку

В Кыштыме завершились финальные старты V летней Спартакиады молодежи России по велоспорту и маунтинбайку. Хозяева соревнований заняли третье место в командном зачете, сообщает Минспорт Челябинской области.



В состав южноуральской команды вошли учащиеся копейской СШОР № 2 Яна Маргасова, Анастасия Пугачева, Диана Богданова, Егор Сапегин, Данил Салтанов и Александр Бабюк.



В личном первенстве успешнее других выступила Диана Богданова. Ей удалось одержать победу в соревнованиях по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри с выбыванием».



Автор: Степан Тимощук

