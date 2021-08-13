Контрабандиста из Екатеринбурга поймали возле государственной границы в Троицком районе

За попытку вывезти семь грузовиков леса он получил два года условно

Троицкий районный суд вынес приговор по делу контрабандиста из Екатеринбурга. Осенью прошлого года жителя соседнего региона поймали возле государственной границы при попытке перевезти семь грузовиков леса. По оценкам экспертов стоимость контрабандного груза составила более трех миллионов рублей. Предприниматель заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и получил два года условно, сообщает Уральское таможенное управление.

По данным таможенников, лес незаконно вырубался и перерабатывался на территориях Свердловской области и Пермского края. Далее планировался его вывоз для продажи за пределы стран Евразийского экономического союза.

«По данному факту Челябинской таможней в отношении группы лиц было возбуждено 7 уголовных дел по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов», — комментирует заместитель начальника Челябинской таможни Евгений Мелехов.

Подсудимый полностью признал свою вину и получил два года условного лишения свободы.