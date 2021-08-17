В Магнитогорске кинотеатр арестовали из-за долгов

Собственник здания расплатился с налоговой

Судебные приставы арестовали кинотеатр «Современник» в Магнитогорске из-за задолженности собственника — АО «ТК Класс». Кредитором выступала налоговая инспекция. Сумма взыскания составила 3,2 млн рублей, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.

Поскольку в добровольном порядке организация погашать долг не спешила, а блокировка счетов не принесла результатов, приставы были вынуждены арестовать имущество. В собственности компании есть несколько объектов недвижимости, для меры воздействия было выбрано здание кинотеатра «Современник». Сейчас он работает под брендом Skycinema. Сразу же после этого шага судебных приставов представители фирмы вышли на контакт, ознакомились с процессуальными документами и заверили, что налог будет внесен, но не через депозитный счет судебных приставов, а напрямую в налоговый орган.

Бизнесмены сдержали слово: вскоре в отделение судебных приставов поступил платежный документ, подтверждающий полное погашение задолженности. Арест с кинотеатра сняли.